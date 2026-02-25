El Departamento de Justicia confirmó que está en curso una investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de una inversión multimillonaria en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), relacionadas con la compañía The Phoenix Fund (TPF), el fondo de capital privado intervenido por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y que el lunes se declaró en bancarrota.

La determinación surge luego que la administradora del CFSE Inabis Ortiz Rodríguez hiciera un referido a Justicia.

“El Departamento de Justicia, a través de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), inició una investigación en relación con el manejo de las inversiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en el fondo de capital privado Phoenix Fund, LLC y PUC Holdings, LLC y la posible inacción de varios funcionarios públicos de la CFSE en activar los mecanismos de cobro”, reza el comunicado de secretaria Lourdes L. Gómez Torres.

Según informó el martes El Nuevo Día, la petición de quiebra de TPF detalla que el fondo adeuda por lo menos $400.9 millones a sus acreedores. La deuda garantizada asciende a $139.5 millones, mientras que las reclamaciones no prioritarias sin garantía suman casi $261.4 millones y las reclamaciones prioritarias sin garantía otros $8,420.

Se indicó que la mayor deuda de TPF es, precisamente, con la CFSE, de $99.5 millones.

Mientras, el representante José “Conny” Varela también entregó a Justicia un referido solicitando la evaluación e investigación de las transacciones de inversión realizadas por el CFSE.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que “esta investigación inició luego de que la administradora de la corporación pública, Enid Inalbis Ortiz Rodríguez, hiciera un referido para investigación al Departamento de Justicia, el día 13 de enero de 2026. Ante esta investigación en curso, el referido hecho por el representante José Varela es uno académico”.