El Departamento de Justicia confirmó que recibió un referido en el que se solicita investigar a la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, por hechos presuntamente ocurridos en un centro de inspección de vehículos, y aseguró que el mismo será “tramitado” conforme a los procesos establecidos.

En escuetas declaraciones, la agencia indicó que el referido —presentado por representantes del Partido Popular Democrático (PPD)— fue remitido a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), que evaluará el planteamiento.

La solicitud de pesquisa surge luego de que varios informes de la prensa local señalaran que el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, ubicado en el barrio Juan Martín en Yabucoa, habría emitido cientos de marbetes de manera fraudulenta. Según las denuncias, el establecimiento figura registrado a nombre de la funcionaria.

Tras las imputaciones, La Fortaleza sostuvo que se trata de un negocio “familiar” y que Pérez Peña ya no estaba al mando del mismo. Por su parte, la secretaria rechazó los señalamientos y afirmó que “reitero que son falsas las imputaciones difamatorias hechas por alguien malintencionado y mendaz en mi contra”, según declaraciones de la titular de Vivienda en un comunicado de prensa.

Entre los señalamientos contra el centro de inspección figuran la presunta manipulación de certificados de inspección y el incumplimiento con pagos relacionados con una multa.

El referido fue presentado por los representantes Swanny Enit Vargas y Ramón Torres.