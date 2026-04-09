El Departamento de Justicia está investigando a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas, según un funcionario del Gobierno.

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar de una investigación en curso por su nombre y habló bajo condición de anonimato el jueves, dijo que la investigación es “acerca de la asequibilidad para los consumidores y la creación de igualdad de condiciones para los proveedores.”

La investigación fue publicada por primera vez por The Wall Street Journal.

La NFL no ha recibido ninguna notificación de que la liga esté siendo investigada, según otras dos personas con conocimiento de la situación. Esas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a hablar sobre posibles asuntos legales.

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La investigación se produce en medio de un creciente escrutinio federal de la cantidad de dinero que los aficionados pagan por ver deportes en televisión. La Comisión Federal de Comunicaciones, por ejemplo, está recabando comentarios públicos sobre el actual desplazamiento de los deportes en directo de los canales de emisión a los servicios de streaming.

La NFL declaró el jueves que más del 87% de sus partidos se retransmiten por televisión, incluidos todos los que se juegan en el mercado local de un equipo.

“El modelo de distribución de medios de la NFL es el más favorable para los aficionados y las emisoras de toda la industria del deporte y el entretenimiento. La temporada 2025 fue la más vista desde 1989 y refleja la fortaleza del modelo de distribución de la NFL y su amplia disponibilidad para todos los aficionados”, afirma la liga en su comunicado.

El senador por Utah Mike Lee, presidente de la subcomisión judicial del Senado sobre antimonopolio, política de competencia y derechos de los consumidores, escribió el 3 de marzo una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio instándoles a revisar si los métodos de distribución de la NFL se ajustan a la Ley de Radiodifusión Deportiva, que concede una inmunidad antimonopolio limitada para permitir a los equipos conceder colectivamente licencias de retransmisión de partidos a cadenas nacionales.

“El entorno de distribución moderno difiere sustancialmente de las condiciones que precipitaron esta exención. En lugar de un pequeño número de redes de difusión gratuita, la NFL ahora concede licencias de juegos simultáneamente a plataformas de streaming de suscripción, redes de cable premium y empresas de tecnología que operan bajo diferentes modelos de negocio”, escribió el senador republicano. “En la medida en que los paquetes de juegos con licencia colectiva se colocan detrás de los muros de pago de suscripción, estos acuerdos ya no pueden alinearse con el concepto estatutario de teledifusión patrocinada o la lógica de acceso del consumidor que subyace a la exención antimonopolio”.

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Lee afirmó en su carta que los aficionados al fútbol americano gastaron casi 1.000 dólares en suscripciones de cable y streaming. Forbes estimó en 765 dólares el coste de ver cada partido de la NFL por streaming la temporada pasada.

La NFL emitió partidos la temporada pasada en CBS, NBC, ABC/ESPN/ESPN+, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video, Netflix y YouTube TV.

La exención de la Ley de Retransmisiones Deportivas aprobada en 1961 sólo se aplica a las retransmisiones televisivas. Los tribunales han dictaminado en el pasado que no se aplica a otros medios, incluidos el cable, el satélite y el streaming.

La Ley de Radiodifusión Deportiva incluye una norma que permite el bloqueo de los partidos locales, que sigue aplicándose a los paquetes de fuera del mercado vendidos por la liga. Después de la temporada 2014, la NFL puso fin a las restricciones televisivas locales, que se aplicaban a los partidos en un radio de 75 millas del mercado de un equipo si no se agotaban las entradas 72 horas antes del inicio del partido.

El año pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitó información a la NFL, la NBA, la NHL y la MLB sobre si debían seguir concediéndose exenciones antimonopolio para coordinar sus derechos de emisión por televisión.

Las cuatro principales ligas deportivas profesionales norteamericanas tienen acuerdos con plataformas de streaming.

En 2024, un jurado del Tribunal de Distrito de Los Ángeles dictaminó que la NFL había violado las leyes antimonopolio al distribuir los partidos de los domingos por la tarde fuera del mercado en un servicio de suscripción premium y le concedió 4.700 millones de dólares por daños y perjuicios.

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Un juez federal anuló el veredicto en la demanda colectiva porque el testimonio de dos testigos de los suscriptores tenía metodologías defectuosas y debería haber sido excluido.

La demanda abarcaba a 2,4 millones de abonados residenciales y 48.000 empresas de Estados Unidos que pagaron por el paquete “Sunday Ticket” de DirecTV de partidos fuera del mercado entre las temporadas 2011 y 2022.

Dado que los daños pueden triplicarse en virtud de las leyes antimonopolio federales, la NFL podría haber sido responsable de 14.121.779.833,92 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.