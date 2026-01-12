El Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la entonces presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika D. Padilla Rivera.

Según informara la agencia, durante la mañana de hoy se notificó al Panel la determinación adoptada tras la culminación de una investigación preliminar. Asimismo, se indicó que la recomendación había sido informada a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Oficina del Inspector General, entidades que refirieron el asunto investigado al Departamento de Justicia, así como a la jueza Jessika D. Padilla Rivera.

La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), Lcda. Sonia I. Martínez Ortiz, explicó que la investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició luego de que, el 29 de mayo de 2025, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, presentara un referido por un posible uso indebido de fondos públicos por parte de la CEE, relacionado con el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos durante el mes de abril de 2025. Como parte de dicha investigación, también se evaluó el Informe OIG-QI-26-004 preparado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.

“Luego de completar el análisis de la prueba recopilada, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que la entonces presidenta alterna de la CEE incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico. Asimismo, se determinó que existe causa suficiente para creer que incurrió en la conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, explicó Justicia mediante un comunicado de prensa.

La secretaria de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC y remitió a la OPFEI el informe correspondiente a la investigación preliminar. En consecuencia, se recomendó al Panel la designación de un Fiscal Especial Independiente.