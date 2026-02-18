Guánica no solo cuenta con una hermosa bahía y algunas de las playas más visitadas en Puerto Rico. Es, también el hogar del ahora afamado sapo concho, una especie endémica que servirá como embajador de una nueva campaña turística en ese municipio.

Con el apoyo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el municipio de Guánica anunció ayer el lanzamiento de una campaña turística denominada “Guánica, Ciudad del Sapo Concho: historia, visión y futuro”, con el fin de dar a conocer los atractivos de ese litoral costero.

“No todos saben que el hogar del sapo concho es Guánica, particularmente la Reserva Bosque Seco, patrimonio universal de la humanidad. Este es nuestro embajador, al ser la única especie de sapo endémica de Puerto Rico. Esto significa que no existe en ningún otro lugar del mundo. Su nombre común proviene de las crestas que tiene sobre los ojos, que, según los campesinos del siglo 19, se asemejan a conchas marinas”, señaló el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos durante una rueda de prensa, celebrada en la sede del Museo Histórico Pedro Juan Vargas Mercado, una estructura que resistió los terremotos del año 2020.

Precisamente en ese edificio se estableció una exposición y una sala virtual donde los asistentes tendrán la experiencia de visitar los distintos lugares turísticos de Guánica, apoyando también de manera promocional a los comerciantes guaniqueños.

“Gracias a Bad Bunny, el mundo entero ahora conoce a nuestro sapo concho y esa promoción es magnífica. De hecho, el herpetólogo puertorriqueño Rafael Joglar declaró a la revista National Geographic España que lo que está pasando es maravilloso. Señaló que Bad Bunny está haciendo un gran trabajo, porque combina música, talento y arte, con la ciencia y la protección a nuestras especies amenazadas”, añadió el alcalde.

La Jungla es una de las 27 playas en este municipio del suroeste de Puerto Rico. ( Archivo )

La oferta turística de Guánica es impresionante “porque tiene de todo”, señaló Rodríguez Ramos, mientras invitó a los puertorriqueños a prepararse con tiempo para los días libres de Semana Santa y verano y hacer turismo interno en la ciudad sureña, que el próximo 11 de marzo celebra 112 años de emancipación, pues en el pasado fue parte de Yauco, su municipio vecino.

Algunos de los atractivos que resaltó durante la presentación fueron la histórica Hacienda Santa Rita, hogar de la Madre Dominga Guzmán, así como el Fuerte Caprón en el Bosque Seco, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Reserva de la Biosfera, un lugar único en el mundo entero.

“Mucha gente no conoce que en Guánica tenemos 27 playas que han contado los visitantes, y cada cual descubre su rincón favorito cada vez que viene”, añadió el alcalde.

Entre las playas destacadas figuras Tamarindo, Bahía Ballena, Cayos de Caña Gorda (Guilligan), San Jacinto, El Obispo, Las Picúas, Peña Bermeja (Junquero), El Faro Viejo (Punta Meseta), Jaboncillo, La Puntita, Bahía Guánica (El Farito), La Pieza, Punta Pescadores (El Jiguetito), La Playa de Serra, Las Pardas, Punta de Brea, Punta Jorobao, Caña Azul, Manglillo Grande, Balneario de Manguillo, Salinas Providencia (Playa Santa), El Sombrerito, Salineta (La Jungla), El Contrabando, Cayo Don Luis, Playa Escondida y Balneario de Caña Gorda.