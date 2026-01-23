El gobierno de Puerto Rico lanzó este viernes, desde la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se realiza en España, la campaña publicitaria de la Compañía de Turismo, “Yo te quiero Puerto Rico”.

La campaña tendrá como padrinos a los artistas Olga Tañón y Daddy Yankee, quienes se mostraron orgullosos de sus raíces.

Los artistas cantan parte de la canción “Preciosa” durante el anuncio principal de la campaña, donde se observan las playas, el verdor de los campos y los adoquines del Viejo San Juan.

Puerto Rico es una historia viva.

Es arte, alegría, sabor, creatividad, orgullo y corazón.



Por eso, hoy lanzamos oficialmente nuestra nueva campaña publicitaria:



“Yo te quiero, Puerto Rico”



Una campaña que nace desde el sentimiento genuino de quienes viven aquí, de quienes se… pic.twitter.com/3AkAt1w9Gq — Jenniffer González (@Jenniffer) January 23, 2026

“Ustedes no saben el orgullo tan grande que siente mi alma, que siente mi corazón, estando un poquito lejos de nuestro 100x35 representando a una Isla, representando una campaña que ha sido tan finamente elaborada, tan hermosa, que recoge lo que somos nosotros los puertorriqueños, desde lo más profundo de la Isla, hasta los campos, hasta las playas”, expresó Tañón, luego de que se presentara el anuncio televisivo.

Mientras, Daddy Yankee afirmó que le parece “lindo… compartir mis raíces, donde vengo, donde nací, donde me crié, donde vivo, Puerto Rico. De verdad que muy contento de año tras año seguir representando y siendo un embajador de mi tierra”.

Destacó que lo más hermoso de Puerto Rico es la gente.

“Somos gente muy unida, un pueblo bien resiliente”, aseguró.

Según explicó la gobernadora Jenniffer González Colón, estos anuncios y propaganda que se han preparado para promover a Puerto Rico son mucho más que una campaña.

“Hoy venimos a declarar algo que sentimos profundamente. Puerto Rico es más que un destino. Somos una historia viva de alegría, sabor, creatividad, orgullo y corazón. Por eso hoy vamos a lanzar oficialmente nuestra nueva campaña publicitaria ‘Yo te quiero Puerto Rico’. Esta campaña es un sentimiento genuino de los que vivimos en la Isla, de aquellos que se fueron, pero sueñan con volver y de quienes nos eligen todos los días como destino para ser felices. Esto no es un eslogan, es una afirmación, es una promesa de futuro. El arte de las voces unidas para presentar lo mejor de nosotros”, afirmó durante la presentación.

Declaró a la Isla como para Capital del Ron, de dónde sale el mejor café, la mejor comida del mundo y la mejor coctelería del mundo. No se olvidó de mencionar que también es “la cuna de los mejores artistas del mundo”

Pero, explicó que “‘Yo te quiero Puerto Rico’ pone en el centro varias cosas, a nuestra gente, nuestra cultura, nuestro acento, nuestra música y nuestra manera única de vivir la vida a plenitud. Eso es Puerto Rico”.

Mientras, la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, explicó que “esta campaña celebra ese vínculo emocional que nos une a nuestros pueblos, a nuestras tradicionales, a nuestra música y a nuestros paisajes. Celebra lo que sentimos cuando decimos con orgullo: ‘Esta es mi Isla’”.

Expuso que se buscó mostrar cómo los puertorriqueños se valoran así mismo y se promueven. En general, expuso que se quiere hacer sentir que “un destino que se quiere así mismo proyecta la autenticidad al mundo”.