La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) envió la orden de compra para imprimir las cerca de 8 millones de papeletas, cuando apenas faltaban cinco semanas del proceso de primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD), lo que dio paso a la cadena de eventos que le impidió a miles de electores ejercer ayer su derecho al voto.

La producción e importación del papel de alta seguridad, que se utiliza en las máquinas de escrutinio electrónico según certificado por la compañía Dominion, puede demorar ocho semanas, según una fuente. “La CEE ya estaba tarde cuando puso la orden”, comentó.

La CEE, por medio de su portavoz de prensa, no proveyó copia de la orden de compra, como solicitó este diario.

El Nuevo Día ya había reseñado que la impresión de papeletas comenzó el 13 de julio, y fue detenida debido a errores en los documentos.

“Ha sido una falta de administración brutal. Aquí, no se cumplió con el calendario electoral. No le puedes echar la culpa a la imprenta, si no enviaste a tiempo los nombres de los candidatos, el cargo para el cual está corriendo y la foto”, reaccionó el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.

La compañía Printech limitó sus declaraciones a asegurar que cumplieron con las órdenes de compra de la CEE “a pesar de que no ha mediado pago alguno”. La entidad electoral presuntamente incumplió con el pago de $2.8 millones.

El asesor legal de la empresa, José Antonio Fusté, indicó en declaraciones escritas, que el “trabajo se realizó a tono con las solicitudes y órdenes de compra”.

Las primarias se suspendieron el domingo, en algunos precintos, ante un supuesto atraso en la impresión de papeletas, que tenía a los funcionarios preparando los maletines con las boletas el mismo día del evento.

Miles de papeletas no llegaron a los centros de votación para el inicio del evento electoral por lo que una cantidad todavía indefinida de los afiliados al PNP y PPD se quedaron sin votar. Hubo colegios que abrieron con seis y siete horas de atraso; otros ni siquiera abrieron. Los electores hicieron filas interminables durante horas, y algunos ejercieron su derecho en altas horas de la noche.

Las papeletas del PPD

En algunas unidades electorales llegaron papeletas del PNP, pero no del PPD. De hecho, el PNP celebró comicios en 67 de 110 precintos, mientras que el PPD pudo celebrar primarias en 38 de ellos.

Sobre esto último, el comisionado del PPD, Orlando Lind Merle, responsabilizó a Printech, que todavía le debe medio millón de papeletas de resguardo y colegios añadidos a mano. Las papeletas de resguardo son las que envían a las unidades y precintos electorales en caso de que hagan falta en los colegios. Mientras, los colegios añadidos a mano son donde envían a quienes no aparecen en la lista oficial de electores asignados al centro de votación.

Merle confirmó que le entregaron las papeletas de los colegios electorales el viernes, 7 de agosto, pero al faltar las papeletas de resguardo, así como las de los colegios añadidos a mano, se atrasó la preparación de los maletines.

“Una paleta que envío a un lugar debe tener la papeleta del colegio, las de la unidad, del precinto y los colegios añadidos a mano. La realidad es que tienen que entregar todo el lote, porque si no me obligan a segregarlas y contar una a una, para dividir adonde tienen que ir”, expuso el comisionado del PPD.

Merle alegó que la compañía cambió la orden y forma de entrega, pues en los últimos días, se dedicaron a procesar las papeletas del PNP, que estaban más atrasadas y eran mayor cantidad, y dejó las de resguardo y añadidas a mano de los populares para el final.

Aponte Berríos alertó, por su parte, que la CEE no hizo las pruebas de lógica y precisión de las máquinas de escrutinio electrónico ni los simulacros electorales previo al evento del pasado domingo.