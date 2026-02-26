El volumen excesivo de equipos de sonido en los autos, mejor conocido como voceteo, podría conllevar multas de hasta $1,000 en el municipio de Toa Alta.

La legislatura municipal aprobó un nuevo código de orden público que, además, regula otras actividades, anunció el alcalde Clemente “Chito” Agosto.

“Con el recién firmado código de orden público ponemos un freno al uso excesivo de volumen en los autos que transcurren por nuestra ciudad que afectan la calidad de vida de las familias, estudiantes, adultos mayores y trastoca la sana convivencia en la comunidad. Los violadores se enfrentan a una multa administrativa de $1,000 por cada infracción”, sostuvo el ejecutivo municipal en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Agosto explicó que la intervención puede realizarse cuando el agente del orden público perciba que el ruido es fuerte, perturbador, intenso y frecuente.

“Los ciudadanos pedían que se regulara la situación del ruido excesivo en nuestro municipio, que va desde los vehículos, pero se extiende a residencias y negocios”, compartió el alcalde.

El ejecutivo detalló, además, que en el nuevo código de orden público, otras actividades también han sido revisadas para mejorar la calidad de vida de los toalteños.

El reglamento regula también las cabalgatas, protección de animales, estacionamientos, asuntos ambientales, construcción, así como el libre acceso al paso peatonal, entre otros aspectos del municipio.