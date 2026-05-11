El presidente Donald Trump dijo el lunes que tomará medidas para suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar a los estadounidenses a soportar el aumento de los precios del combustible causado por la guerra de Irán.

El Presidente no puede suspender el impuesto federal por su cuenta. El Congreso tendría que aprobar la medida.

Los legisladores de ambos partidos han presionado para que se suspenda el impuesto sobre la gasolina, alegando que supondría un alivio muy necesario para las familias y las empresas que dependen de sus coches y camiones para ir al trabajo y a la escuela y hacer los recados cotidianos.

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Hasta el lunes, el precio medio nacional de la gasolina era de 4.52 dólares el galón, según el club automovilístico AAA, un 50% más que el precio medio de algo menos de 3 dólares el galón antes de que Trump iniciara la guerra contra Irán.

Qué financia el impuesto sobre la gasolina

El impuesto federal está fijado actualmente en 18.4 céntimos por galón de gasolina y 24.4 céntimos por galón de gasóleo, una cantidad que no incluye los impuestos estatales, que suelen ser más elevados.

Preguntado por los periodistas en la Casa Blanca por cuánto tiempo debería suspenderse el impuesto, Trump dijo: “Hasta que sea apropiado”. Aunque el impuesto sólo añade unos 18 céntimos por galón al precio de la gasolina, “sigue siendo dinero”, dijo Trump.

A medida que los precios del gas se han disparado, la administración Trump ha liberado millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y ha levantado temporalmente las sanciones a algunos cargamentos de petróleo ruso e iraní que ya estaban en el mar. Estados Unidos está negociando con países dependientes del crudo de Oriente Medio para unirse a una coalición que vigile el estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

El impuesto sobre la gasolina aporta más de 23,000 millones de dólares anuales a los programas federales de autopistas y transporte público.

Trump necesita al Congreso... y éste empieza a reaccionar

El senador republicano Josh Hawley, de Misuri, dijo el lunes en las redes sociales que presentará una ley para suspender el impuesto sobre la gasolina. Los demócratas ya han promovido leyes similares.

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La representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida, también dijo en un post en X que presentará un proyecto de ley “para suspender el impuesto federal a la gasolina a la luz de los recientes comentarios de Trump.”

El continuo repunte de los precios de la gasolina ha hecho saltar las alarmas entre algunos republicanos ante la posibilidad de que perjudique las posibilidades del partido en las elecciones de mitad de mandato. Trump ha dicho anteriormente que merece la pena pagar precios más altos del combustible para evitar que Irán consiga un arma nuclear.

Ese mensaje de línea dura pareció suavizarse el domingo cuando el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que la administración Trump estaba “abierta a todas las ideas”, incluida una suspensión del impuesto a la gasolina, durante una entrevista en el programa “Meet the Press” de la NBC.

Un proyecto de ley patrocinado por los senadores demócratas Richard Blumenthal, de Connecticut, y Mark Kelly, de Arizona, suspendería el impuesto federal hasta el 1 de octubre. Una medida similar fue presentada en la Cámara de Representantes por el representante demócrata Chris Pappas, de New Hampshire.

“La guerra de elección de Trump con Irán está haciendo subir los precios de la gasolina en todo el país - y los estadounidenses no deberían tener que soportar la carga económica adicional de la imprudente toma de decisiones de Trump”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.