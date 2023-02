Senadores de distintas delegaciones repudiaron ayer las polémicas expresiones de la primera dama de Ponce, Miyady Velázquez Pagán en contra de la comunidad LGBTTQ, mientras algunos legisladores populares, alegan que la esposa del alcalde de la Ciudad Señorial, no establece política.

Las expresiones de Velázquez Pagán sacaron a relucir la controversia que desató al inicio de este cuatrienio el proyecto del Senado 184, que buscaba prohibir en Puerto Rico la práctica de suprimir la orientación sexual de personas mediante las llamadas terapias de conversión.

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón cuando fue confrontado por este medio por las expresiones de su esposa negó que la primera dama haya solicitado una listado para identificar a empleados y otras personas que pertenezcan a la comunidad LGBTTQ+ “para darles terapias de amor”.

PUBLICIDAD

“Las expresiones homofóbicas de la Primera Dama de Ponce están adosadas inclusive a que ella expresa que como profesional ha tratado a personas que tienen ‘el problema, la confusión y el trauma’ de la homosexualidad y lo pone en la misma línea de condiciones patológicas y para mí eso equivale a una terapia de conversión”, denunció el senador José Vargas Vidot, autor del derrotado Proyecto del Senado 184. La medida no se llevó a votación porque no logró los votos en la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias y Contra la Adicción del Senado, presidida por Vargas Vidot.

Para el senador independiente las expresiones de la primera dama ponceña confirman que las terapias “reparativas” se dan en Puerto Rico, lo que grupos religiosos opuestos a la medida rechazaron en la vista pública en la que se atendió el proyecto de ley en 2021.

“Uno de los argumentos en esa vista fue precisamente que ellos decían que esas terapias no se daban y sin embargo, la señora con su párroco confirma que sí se están dando y que ella lo considera en la misma línea que otras enfermedades, que la homosexualidad”, sostuvo el salubrista.

“Poco a poco es la misma naturaleza la que nos está dando en la cara y nos está diciendo: pudimos haber evitado esto, pero ahora lo tenemos que soportar porque en un momento dado por acomodarme con el populismo, se me fue el momento de hablar en el lugar correcto de la historia”, agregó.

Dijo sin embargo, que no vislumbra radicar la medida nuevamente. “Esta legislatura está adosada bastante a prestarle mucho tiempo a lo que es filosófico”, sostuvo el salubrista.

PUBLICIDAD

“Para quien tenga duda de la necesidad de ese proyecto esas expresiones hablan por sí mismas. Hay mucha ignorancia sobre el tema. Es lamentable y esas expresiones demuestran muy poco conocimiento sobre el tema de orientación sexual”, dijo por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez apuntó que en su delegación “no hay ambiente” para la medida. “En la delegacion del PPD no hay ambiente de retomar este tema en lo más mínimo, no hay una posición institucional”, agregó.

Sobre el lío que han desatado las expresiones de Veláquez Pagán, el líder cameral dijo que la primera dama no es una funcionaria electa del Partido Popular Democrático (PPD). “No representa la institución del PPD, los principios los valores que forjaron nuestro partido es precisamente de brindarles más derechos a los ciudadanos, aumentarlos y protegerlos”, indicó Hernández Montañez.

-¿Pero ella tiene el título de primera dama de la ciudad?, indagó Primera Hora.

“Respeto todas las posiciones que puedan tener ella y otros compañeros del PPD que en el pasado han hecho expresiones sobre este tema. Por esa razón en la Cámara de Representantes en los asuntos que tienen que ver con religión hay la libertad de expresión y cada cual puede votar libremente. En este caso como es un funcionario no electo tengo que aclarar que no está hablando a nombre del PPD”, sostuvo.

Hernández Montañez distinguió el cargo que ostenta Velázquez Pagán como primera dama de Ponce con el que ocupa en La Fortaleza, Caridad Pierluisi, hermana del gobernador Pedro Pierluisi. “Ella (Pierluisi) tiene una posición administrativa en Fortaleza, ella sí dicta política pública a nivel estatal y desde el punto administativo todo el mundo sabe que corre un sinnúmero de otras operaciones político partidistas que le dan mucho poder”, reclamó.

PUBLICIDAD

El líder legislativo se aferró al argumento de la nueva silla que agregó el PPD para la comunidad LGBTTQ+ en la Junta de Gobierno de la colectividad. “Pactamos un acuerdo para abrazar esa diversidad, se está abrazando que tengamos una silla en la Junta de Gobierno copiando el modelo de la Cámara de inclusión”, dijo.

Otro legislador del PPD por el distrito de Ponce, Domingo Torres García se apartó de las expresiones de Velázquez Pagán. “Deben ser tomadas como lo que son al final de cuentas, la postura particular y personal de una figura que no ostenta una responsabilidad administrativa dentro del Municipio de Ponce. No obstante, debo señalar que, difiero de las mismas desde mi conocimiento como profesional de la conducta que soy y destacó el hecho de que es precisamente a ella a quien le concierne clarificar su postura tanto en su carácter personal y profesional”, indicó Torres García.

“Es el Municipio de Ponce como patrono y como ente de servicio a la ciudadanía el que debe procurar el distanciamiento de esa postura particular y personal de la Primera Dama. Todos debemos estar claros que discriminar o señalar a alguien por motivos de su preferencia sexual va en contra de las leyes y estatutos vigentes”, expresó.

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, quien acudió ayer al Capitolio para participar en la apertura de una exposición de arte, instó a su homólogo de Ponce, Luis Irizarry Pabón y a la primera dama a que clarifiquen el asunto.

“Espero que ellos se puedan sentar, reflexionar y entender la realidad que se vive en estos momentos. Este es un país que tiene que ser equitativo, que tien que ser patticipativo y todo el mundo puede aportar no importa sus creencias, su preferencia sexual, no importa su religión, el partido, todos tienen derecho a aportar”, sostuvo el alcalde juanadino.