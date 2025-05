Este miércoles, será un día histórico para Ponce y para Puerto Rico.

Será la primera vez que un crucero con pasajeros hará escala en el Puerto de Ponce. Pero, no será cualquier barco. Se trata del crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas. Además, demuestra la capacidad que tiene la Isla para recibir barcos de gran tamaño, aspecto que estaba limitado en la Bahía de San Juan, según explicó la directora de Turismo, Willianette Robles.

“Esto posiciona a Puerto Rico de gran manera, porque ya no solamente tenemos un lugar para ofrecer, ya no es solamente un puerto. Ahora tenemos dos. Justamente, esto es lo que estamos esperando que mañana suceda con toda la planificación que hemos tenido, el poder demostrarle a una línea como Royal Caribbean que Puerto Rico no es solamente San Juan, que tenemos mucho más que ofrecer”, precisó la funcionaria, quien se movilizó hacia Ponce para estar al tanto de toda la logística que allí se desarrolla como preámbulo de la llegada del crucero.

Esta no es la primera vez que el Icon of the Seas visita a Ponce. Es que el barco estuvo en el puerto del 2 al 6 de enero de 2024 antes de comenzar sus operaciones. Realizó lo que se llamó una “parada técnica” sin pasajeros, que incluyó inspecciones, certificaciones y adiestramientos.

Un día de acción

El director de Turismo, Cultura y Comunicaciones del municipio de Ponce, Iván “Yuye” Rodríguez Colón, detalló a Primera Hora que el barco llegará al Puerto cargado de turistas a eso de las 6:00 a.m. y se espera que esté anclado en el muelle para las 7:00 a.m.

A las 8:00 a.m. es que los cruceristas, que se promedian en 7,000 personas, así como los 2,350 tripulantes que trabajan en el crucero podrán bajar hacia el muelle. Allí serán recibido por una comparsa de vejigantes y los pleneros Plena Sur. Rodríguez Colón describió que será un ambiente de carnaval.

En el Puerto también habrá pabellones de 18 municipios, quienes presentarán sus ofertas turísticas a los visitantes y podrán comprar excursiones o aprovechar las guaguas que tendrán para transportarlos. Una exposición de vehículos antiguos completará esa bienvenida que se tiene preparada.

Robles informó que ya Royal Caribbean ha vendido 2,500 excursiones a los pasajeros. Estos irán a zonas de interés en Ponce, incluyendo el Castillo Serallés; a Cueva Ventana, en Arecibo; Playa Santa, Guánica; Yaucromatic o las residencias pintadas en colores llamativos, en Yauco; Hacienda Jácana, en Adjuntas; Baños Termales, en Coamo, así como a la Finca Don Manuel, en Santa Isabel.

Castillo Serrallés. ( Ramon "Tonito" Zayas )

No obstante, comentó que la excursión que más ha llamado la atención y se ha vendido es la de “Taste of Ponce: Mofongo Workshop”. Se trata de una experiencia culinaria en la que se mostrará el proceso de hacer un mofongo.

“Debo asumir que parte de esa experiencia inmersiva debe ser que ellos puedan preparar su propio mofongo. Pero, la realidad es que eso es un dato que no se lo puedo confirmar 100%”, comentó entre risas.

Además de las excursiones, Royal Caribbean y el municipio de Ponce tendrán guaguas gratuitas para que los turistas puedan visitar varios lugares en Ponce.

Rodríguez Colón informó que en las paradas habrá música de bomba, plena o salsa hasta las 7:00 p.m. Algunas estaciones estarán en La Guancha y en la Plaza Las Delicias.

Parque de Bombas. ( Ramón "Tonito" )

Mientras, los municipios de San Germán, Yauco, Peñuelas y Guánica tendrán excursiones disponibles en sus pabellones, mencionó la directora de Turismo.

Proyecto de arte público Yaucomatric. ( Suministrada )

Para los tripulantes, el municipio ha preparado guaguas que los llevarían a Plaza del Caribe y otros comercios de la zona.

La proyección es que “más del 60% de los cruceristas”, que suman unos 10,000, bajen del barco y hagan algún tipo de actividad, precisó Rodríguez Colón.

El funcionario agradeció a Turismo, al Departamento de Seguridad Pública y a los municipios cercanos por la colaboración que se ha logrado para levantar toda la logística de esta visita, que terminará a las 6:00 p.m. cuando el crucero salga del puerto.

Explicó que, además de las ofertas a los visitantes, habrá un amplio despliegue de seguridad, principalmente en las carreteras, para dar paso a las grandes guaguas de excursiones que llegarán a la Ciudad Señorial.

Lo más importante que destacó es que espera que con lo que acontezca mañana, Ponce logre posicionarse como un “destino emergente”.

El funcionario mencionó que además de mañana, el Icon of the Seas tiene calendarizadas paradas en Ponce para el 11 y 25 de junio.

Robles informó que cada parada del crucero en el Puerto de Ponce representará una inversión a la Isla de $1.3 millones.

Mientras, se espera que Ponce reciba el “gemelo” de este crucero, llamado Star of the Seas, que llegaría a validarse en el Puerto de Ponce del 6 al 11 de agosto. Este llegaría con 3,000 tripulantes.

Para el 2026, entretanto, la línea de cruceros británica, Marella Cruises, hará paradas en Ponce el 5 y 25 de enero. Otras cuatro paradas se esperan calendarizar próximamente, anticipó el director de Turismo ponceño.

Alcaldes tienen su oferta

Más allá de Ponce, alcaldes de municipios impactados por esta llegada de turistas han expresado su emotividad por poderse beneficiar con esta histórica llegada del crucero.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, expuso que buscarán acaparar a los turistas, una vez bajen del crucero. La oferta, en el que se promovería la historia del pueblo, será una excursión que duraría unas cinco horas.

Iglesia Porta Coeli. ( Jorge A Ramirez Portela )

La directora de Turismo del municipio, Cristina Torres, detalló que “nosotros vamos a estar ofreciendo un recorrido histórico-cultural por nuestro amado San Germán. Nuestro recorrido comenzará en la Plaza Fundadora de Pueblos, luego los vamos a llevar al Museo de Arte Religioso Porta Coeli, a nuestras dos plazas públicas (Plaza Santo Domingo y Plaza Francisco Mariano Quiñones), a nuestra ‘Ruta Arquitectónica’ y a varios museos de sumo interés, entre otros lugares históricos”.

Mientras, Peñuelas opuesta a una oferta turística y cultural.

Josean González Febres, alcalde de Peñuelas, informó que tendrán desde degustación de limbers, piraguas, sangría, bacalaítos con pan y galletas de manteca, hasta clases de salsa y ejecución del güiro.

“Hemos diseñado esta oferta que, como explique, es un menú cultural y turística, con la certeza que mostrará a estos visitantes el espíritu que nos distingue como anfitriones de primer orden y patrocinadores de lo que nos identifica como pueblo”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Arecibo, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry, informó que el municipio tiene preparado un espectáculo para recibir a los turistas en la Cueva Ventana.

Cueva Ventana. ( Francisco Quiñones Maldonado )

“Estamos listos para recibir a los visitantes con lo mejor de nuestra música, comida arecibeña y artesanías, en fin, presentando lo mejor de nuestra cultura”, señaló.