Ante el golpe al bolsillo que ha representado la imposición de aranceles y la inflación a los costos de los alimentos, los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) han estado pendiente sobre cuándo llegará el aumento en la aportación mensual que reciben.

Hasta el momento, no hay precisión de cuándo los 1.2 millones de beneficiarios del PAN sentirán el incremento. Pero, el proceso ya está encaminado.

Conoce lo que ocurre en la actualidad sobre este aumento del PAN: