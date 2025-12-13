Lo que se sabe del aumento en el PAN
Resumen de lo que ha acontecido desde que se aprobó el presupuesto en Estados Unidos y culminó el cierre del gobierno federal.
Ante el golpe al bolsillo que ha representado la imposición de aranceles y la inflación a los costos de los alimentos, los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) han estado pendiente sobre cuándo llegará el aumento en la aportación mensual que reciben.
Hasta el momento, no hay precisión de cuándo los 1.2 millones de beneficiarios del PAN sentirán el incremento. Pero, el proceso ya está encaminado.
Conoce lo que ocurre en la actualidad sobre este aumento del PAN:
- El primero de octubre cerró el gobierno federal, tras no aprobarse las medidas presupuestarias. La situación ocasionó una amenaza de que los recipientes de la asistencia nutricional no recibieran sus partidas para el mes de noviembre.
- El 12 de noviembre el presidente Donald Trump firmó el proyecto de financiación que terminó con el cierre más largo en la historia de Estados Unidos, que duró 43 días.
- El 13 de noviembre el comisionado residente, Pablo José Hernández, informó que la medida presupuestaria aprobada incluye que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aumente la partida para el PAN en $48 millones adicionales, en en comparación con el año fiscal anterior.
- Ese mismo día, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, informó que “los fondos asignados al PAN para el año fiscal 2026 son $2,978,891,000, su aumento comparado a años anteriores es por ajustes relacionados a la inflación”.
- El pasado martes la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó a Primera Hora que el USDA no les ha notificado de manera oficial que recibirán más fondos para el PAN.
- “Ese asunto de esos millones fue algo que se comentó en algún momento dado, pero tampoco estaba oficializado. Tampoco nosotros, Puerto Rico, recibió ninguna comunicación indicando que nosotros seríamos parte de eso. La realidad es que nosotros continuamos trabajando con el dinero asignado, según el bloque para todo lo que es beneficio del PAN… La realidad es que nosotros no tenemos ni comunicación indicando que lo estaríamos recibiendo ni, por supuesto, hemos recibido un solo centavo”, precisó la funcionaria.
- Ante la falta de información sobre dónde están los fondos, el comisionado residente dijo a este diario que “no se ha eliminado esa partida, ni se puede eliminar, ya que forma parte de una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente. La administración del PAN corresponde al Departamento de la Familia, y les corresponden a ellos explicar cómo usarán el aumento de $48 millones”.
- De inmediato, la directora de PRFAA sostuvo que el dinero llegaría para el próximo trimestre, ya que el USDA desembolsa los fondos de esta manera. El próximo trimestre corresponde al periodo de enero a marzo.
- Aclaró que el aumento otorgado para el PAN es de $55.9 millones y no $48 millones, como informó el comisionado residente.
- Se proyecta que los fondos lleguen a Familia el próximo mes de enero.
- El Departamento tendría que determinar cómo distribuir los fondos entre sus participantes.
- La secretaria de la Familia expuso que la cantidad proyectada, que era en un inicio de $48 millones, no generaría un gran aumento en la aportación mensual. “Si eso fuera así, no hace un impacto significativo”, afirmó.
- Cabe recordar que en el 2015, Puerto Rico recibió también un aumento de $48 millones para el PAN. El incremento que se dio a los beneficiarios en su cheque mensual fue de unos $25.
- Habría que esperar que Familia reciba los fondos y determine el impacto que tendría en los participantes para conocer de cuánto será la cifra final del aumento que recibirían los recipientes del PAN.