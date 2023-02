El ingeniero Luis Trinidad Garay admitió hoy que como director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ordenó que el puente Atirantado de Naranjito se inaugurara el 24 de octubre de 2008.

El entonces jefe de la ACT dijo que dio la orden de apertura porque se le informó que el proyecto estaba “sustancialmente terminado” y alegó que nunca se enteró de un correo electrónico que le dirigieron los inspectores de la obra, en el que le advertían que el puente no estaba listo para abrir.

Trinidad Garay y el ingeniero Carlos González Miranda, quien era secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en 2008, se distanciaron de la controversia que rodea la apertura del Atirantado en el segundo día de las vistas públicas que lleva a cabo la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

La compañía Las Piedras Construction (LPC) se alejó también de las fallas detectadas en la obra y reclamó que la ACT fue advertida en octubre de 2008 de los riesgos de que el puente abriera “sin estar los trabajos de postensionado de los cables de las losas de rodaje debidamente terminados, ni tampoco la inyección de grout (cemento especializado) tanto en estos cables, como en los cables que sujetan las losas desde las pilastras” de la estructura vial, que actualmente está cerrada.

Tanto Trinidad Garay como González dijeron que el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá no les hizo ninguna petición sobre la inauguración del puente, que ocurrió a pocos días de las elecciones generales de 2008.

El presidente de la comisión legislativa y representante popular Edgardo Feliciano indicó que hacen gestiones para citar a declarar al exsecretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, quien asumió las riendas de la agencia en enero de 2009 con la administración del gobernador Luis Fortuño. “La Comisión no lo ha conseguido”, dijo.

En las vistas públicas ha aflorado el pulseo político entre populares y penepés repartiéndose culpas por el deteriorado puente, cuya construcción le costó al erario más de $31 millones y ahora el gobierno que invertir otros $25 millones para su rehabilitación.

A preguntas de legisladores Trinidad Garay no fue categórico en torno a si algún funcionario de La Fortaleza le pidió que el proyecto se inaugurara el 24 de octubre de 2008.

-¿No hubo ninguna solicitud de Fortaleza, de la oficina del (entonces gobernador) para pedir que para esa fecha se inaugurara el puente?, le preguntó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

PUBLICIDAD

“No, que a mí me conste”, respondió el exdirector de la ACT.

“En varias ocasiones hubo reuniones con personal de Fortaleza para ese y otros asuntos. Se pudo haber mencionado ese y otros proyectos que estaban en ejecución, pero no necesariamente con la intención de que se acelerara ‘X o Y’ proyecto. Había una cantidad enorme de proyectos que estaban corriendo en ese momento”, agregó.

Trinidad Garay dijo que entendía que el puente estaba apto para abrir y se amparó en una carta del 23 de octubre en la que “el mismo contratista así lo expresa”.

Sostuvo que no recibió información directa de alguna persona, inspector, supervisor, de la compañía de la construcción que le indicara que el puente no estaba listo. “En ningún momento surgió eso… No que yo recuerde haber recibido. No recuerdo haber recibido esa información. De haber tenido esa información jamás y nunca habría permitido que se abriera al público”, reclamó el ingeniero civil.

Declaró que el entonces director de infraestructura de la ACT, Jose Hernández Borges, o el entonces director de construcción, cuyo nombre dijo no recordar, le informó que el puente estaba sustancialmente terminado. “Alguna de esas dos personas tienen que haberle informado al director ejecutivo que el puente estaba listo, pero no recuerdo”, agregó.

Márquez Lebrón confrontó al exfuncionario con el correo electrónico que le fue enviado en 2008, que cuestionaba la inauguración del puente porque había una falla. El ingeniero insistió en que no vio la comunicación electrónica y que ahora se enteraba que no estaba listo el postensado de los cables.

PUBLICIDAD

-”Usted, sí recuerda que estaba sustancialmente terminado y que debía inaugurarse, pero no recuerda que había objeciones a que se inaugurara”, inquirió el legislador independentista.

“Es correcto, porque ese correo nunca tuve acceso a él”, reclamó el ingeniero.

Por su parte, el vicepresidente de LPC, Tomás Montalvo Torres, declaró que el puente fue inaugurado “antes de tiempo”.

Reclamó que las fallas detectadas en la obra, como el relleno de cartón, son posteriores a que la compañía completara “sustancialmente” la obra en enero de 2010 y las atribuyó a “falta de mantenimiento, overlay (revestimiento) y a que no se limitó el trafico pesado en la estructura”.

El vicepresidente de Las Piedras Construction, Tomás Montalvo Torres. ( Nydia Bauzá )

Montalvo Torres dijo que el 24 de octubre de 2008 la empresa recibió una carta de relevo de responsabilidad que le exigió a la ACT por su decisión “de abrir el puente al tránsito, sin tomar en cuenta los comentarios tanto del diseñador de récord, como de la inspecci6n privada”.

“Ninguno de nuestros récords contiene referencia a la utilización de cartón alguno en la obra. Sin embargo, notamos que se han hecho trabajos en las ‘botas’ que se encuentran cercanas a la conexión de los cables a la losa del puente. Estos trabajos son posteriores a la fecha de terminación de los trabajos contratados a LPC y desconocemos quién, cuándo y cómo se hicieron los mismos”, alegó el contratista, quien en 2001 laboraba en la ACT, renunció y al cabo de un año, se integró a la LPC.

Atribuyó las ondulaciones y las deficiencias señaladas en un informe en la Oficina de Gerencia e Inventario de Puentes “mayormente al tema de mantenimiento de la estructura, aunque algunas de ellas podrían atribuirse -tal y como en su día le advirtió por escrito a la Autoridad de Carreteras y Transportación que podía ocurrir- al tema de abrir al tráfico sin estar los trabajos de postensionado de las losas del puente y los trabajos de inyección de grout debidamente terminados”.