Por deficiencia en la generación de energía, la empresa LUMA Energy anunció en la tarde de este jueves que activó los relevos de carga.

Sin embargo, la cifra de abonados que no tiene energía eléctrica está baja. A las 3:55 p.m. había un 0.45% de los abonados sin servicio, para un total de 6,658 clientes.

El anuncio de los relevos de carga lo hizo LUMA por sus redes sociales.

“Están ocurriendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación por parte de Genera Puerto Rico Puerto Rico. No somos responsables de la generación, pero estamos en constante comunicación con las generatrices para minimizar el impacto en los clientes”, escribieron en la X.

No somos responsables de la generación, pero estamos en constante comunicación con las generatrices para minimizar el impacto en los clientes. — LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) September 4, 2025

La página cibernética de Genera PR revela que la generatriz Palo Seco, en Toa Baja, está fuera de servicio.

De inmediato, LUMA no informó hasta cuándo podrían estar activados estos relevos de carga, que dejan sin energía a una cantidad indeterminada de clientes a los que no pueden servir por falta de energía eléctrica disponible.