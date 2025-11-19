La empresa LUMA Energy proyecta trabajar en este Día del Descubrimiento de Puerto Rico en varias mejoras programadas para unos 17 municipios.

Los pueblos impactados serán: Aguada, Barranquitas, Juncos, Vega Baja, Guayanilla, Yauco, Toa Baja, San Juan, Ponce, Quebradillas, Carolina, Naguabo, Guaynabo, San Sebastián, Río Grande, Aibonito y Hatillo.

Según la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía, “las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, añadieron.

Además de estas obras, LUMA tiene programadas otras intervenciones que no requerirían una interrupción del servicio, informó en comunicado de prensa.

Estas son las mejoras programadas para hoy:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aguada – Barrio Laguna, sector La Nueva Ola; barrio Atalaya, sector Los Felicianos; barrio Laguna, sector Piedras Blancas; barrio Atalaya, sector Colombiani.

– Barrio Laguna, sector La Nueva Ola; barrio Atalaya, sector Los Felicianos; barrio Laguna, sector Piedras Blancas; barrio Atalaya, sector Colombiani. Barranquitas – Barrio Barrancas, sector La Pacheca; barrio Quebrada Grande, carretera 156 km 17.7 interior, sector El Portón.

– Barrio Barrancas, sector La Pacheca; barrio Quebrada Grande, carretera 156 km 17.7 interior, sector El Portón. Juncos – Ceiba Norte, sector Greta //80, carretera 198 km 16.0 interior.

– Ceiba Norte, sector Greta //80, carretera 198 km 16.0 interior. Vega Baja – Urbanización Jardines de Mónaco I.

Removido de vegetación peligrosa

Guayanilla – Comunidad Verdún; escuela Francisco Rodríguez López; parcelas Indios; parcelas Los Solares; residencial Padre Nazario; sector Piedras Blancas; urbanización La Concepción; urbanización Villa del Río; barrio Quebradas; barrio Consejo; barrio Llano.

– Comunidad Verdún; escuela Francisco Rodríguez López; parcelas Indios; parcelas Los Solares; residencial Padre Nazario; sector Piedras Blancas; urbanización La Concepción; urbanización Villa del Río; barrio Quebradas; barrio Consejo; barrio Llano. Yauco / Guayanilla – Barrio Jacanas; barrio Quebradas.

– Barrio Jacanas; barrio Quebradas. Toa Baja – Segunda Sección de Levittown; Paseos de Río Hondo.

– Segunda Sección de Levittown; Paseos de Río Hondo. San Juan – Urbanización Parque Central, calle Germán Moyer.

– Urbanización Parque Central, calle Germán Moyer. Ponce – Parcelas Nueva Vida El Yunque, calle Rafael Rodríguez.

– Parcelas Nueva Vida El Yunque, calle Rafael Rodríguez. Quebradillas – Quebradillas Plaza; urbanización Kennedy; ferretería National.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Carolina – Urbanización Villa Fontana.

– Urbanización Villa Fontana. Naguabo – Barrio Río Blanco; barrio Medianía y parcelas de Río Blanco.

– Barrio Río Blanco; barrio Medianía y parcelas de Río Blanco. Guaynabo – Casco Urbano de Guaynabo.

– Casco Urbano de Guaynabo. San Sebastián – Barrio Calabazas; barrio Perchas 1; barrio Perchas 2; barrio Mirabales.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Río Grande – Saint Regis.

Automatización de distribución

Aibonito – Urbanización San José; urbanización Las Flores; barrio Robles Rabanal.

Nueva construcción