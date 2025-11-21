LUMA anuncia posibles interrupciones en 14 municipios para este fin de semana
Realizarán mejoras en el sistema de distribución y transmisión.
La empresa LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución de energía, alertó que para este fin de semana tiene reemplazo de postes en cuatro municipios, remoción de vegetación en Utuado e instala equipo automatizado en Aibonito.
Las mejoras, que impactarán de manera general a 14 municipios, podrían ocasionar que el servicio eléctrico sea interrumpido.
Los pueblos impactados serán: Aguada, Barranquitas, Barceloneta, Juncos, Utuado, Juana Díaz, Aibonito, Caguas, Gurabo, Adjuntas, Toa Baja, Villalba, Guayama y Manatí.
“Las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes. Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó la empresa en comunicado de prensa.
A continuación, los trabajos programados para este fin de semana:
Viernes, 20 de noviembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Aguada – PR-115 Barrio Asomante, Residencial Aguada Gardens, Reparto Bonet & urbanización Extensión Jardines de Aguada.
Barranquitas – Barrio Sabana PR-569, Sectores Los Padilla, La Escuelita, Los Meléndez & La Vega, Barrio Barrancas.
Barceloneta – Barrio Magueyes.
Juncos – Ceiba Sur, Carretera 198 km 16.4 interior R027, Sector Ceiba Sur, Sector Canales Ceiba Sur / Ruta 060.
Removido de vegetación peligrosa
Utuado – PR-111R Casco Urbano Utuado Calle Dr. Cueto, Barriada Los Pinos 2 Alto, Barriada La Granja, San Alberto Gardens, urbanización Palmas del Sur, Barriada Los Pinos Bajos & Sector La Playita, Utuado Urbano Calles Cumbre Alta, San Antonio Final & Barrio Arenas Sector Las Marías.
Requerido por el cliente
Juana Díaz – Comunidad Guayabal, Lajitas, Romero.
Automatización de distribución
Aibonito – Sector La Sierra, Barrio Robles, Barrio Robanal.
Nueva construcción
Caguas – urbanización Turabo Gardens, Calle 43.
Sábado, 22 de noviembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Barranquitas – PR-772 Barrio Barrancas Sector La Pacheca, Calle Pepe Flores, Camino Los Vázquez, Camino Parcelas Viejas, Las Villas, Calle Los Alicea, Barrio Cañabón Sector La Pacheca & Calle Monte Cuba, Barrio Cañabón Sector La Torre.
Juncos – PR-198 km 16.2 urbanización El Cid, urbanización Jardines de Ceiba Norte Calle 4 & Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Barceloneta – Parcelas Búfalo Calle 11.
Punto Caliente
Gurabo – Barriada Campamento, Campamento Guardia Nacional, Industrial Zona Industrial O’Reilly, Residencial Luis del Carmen Echevarría, urbanización Extensión Villa Marina, urbanización Villa Marina, Escuela Margarita Rivera de Janer, Parcelas Toquí, Sector Arturo López, Sector Casco Urbano, Sector Celada Centro, Sector Díaz Ayala, Sector El Silencio, Sector Faro Gómez, Sector Guillermo Flores, Sector Jaguas, Sector Julio Boria, Sector La Agrícola, Sector Las Massas 2, Sector Lomas del Viento, Sector Los Aponte, Sector Los Chinos, Sector Los Chinos Sur, Sector Los Corsinos, Sector Los Hernaiz, Sector Los Meléndez, Sector Los Mudos, Sector Los Pocholos, Sector Los Quiñones, Sector Los Resto, Sector Los Toledo, Sector Los Viera, Sector Los Vives, Sector Mara Rivera, Sector Ortiz, Sector Pablo Carrasquillo Barbosa, Sector Pepe Díaz, Sector Pepe Morales, Sector Peyo Alemán, Sector Rufo Ramírez, Sector Urruta, urbanización El Vivero, urbanización O’Reilly, urbanización Villa Alegre, urbanización Villa Marina, urbanización Villas de Gurabo, urbanización Villas de Gurabo 2, urbanización Los Maestros.
Removido de vegetación peligrosa
Adjuntas – Barriada Rodríguez, Escuela Domingo Massol, Residenciales: Alturas de Adjuntas, Villa Valle Verde, Casco Urbano, Sectores: Juan Ortiz, Lago Garzas, La Olimpia, Palomo, Parcelas Irizarry, Sector Saltillo Vacas, Urbanizaciones: Alturas de Adjuntas, Colinas de Gigantes, Jardines de Adjuntas, San Joaquín.
Toa Baja – 2da Sección de Levittown, Paseos de Río Hondo.
Requerido por el cliente
Villalba – Hacienda Cundeamor.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Guayama – Residencial Calimano, urbanización Villa Caribe, Residencial Calimano, urbanización Villa Caribe.
Domingo, 23 de noviembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Barranquitas – Barrio Sabana PR-569 km 3.6 interior, Sector Los Padilla.
Manatí – Barrio Cantera Carretera PR-2, Barriada Polvorín, Comunidad Cantera, Condominio Villas de Monte Verde, Escuela Superior Petra González, Estación de Bomberos de Manatí, Parcelas Márquez, Sector Arenas, Sector La Grúa, Sector Palo Alto, urbanización Estancias de Borinquen, urbanización Las Gardenias, urbanización Monte Verde 1ra Sección, urbanización Monte Verde 2da Sección, urbanización Monte Verde 3ra Sección, urbanización Reparto Curiel, urbanización Villa Beatriz, urbanización Villa Evangelina, Parcelas Panaini, Sector Miss Kelly, urbanización Reparto Sobrino 2.