Para mejorar “la experiencia del cliente”, LUMA informó que impulsó “dos avances clave” a favor del servicio con la integración de servicios a clientes industriales y gubernamentales a través de la plataforma MiLUMA Web y la expansión de servicios ofrecidos en los Centros de Contacto.

Destacó, en un comunicado de prensa, que los Centro de Servicio al Cliente operan 24 horas al día.

“Ahora, todos los clientes tendrán disponible, en cualquier momento del día o la noche, acceso a la totalidad de servicios ofrecidos en los Centros de Contacto, incluyendo: Realizar pagos; solicitar transferencias de cuenta; coordinar planes de pago; consultar detalles de facturación, yreportar averías o interrupciones de servicio”, se indicó en el parte de prensa.

Para acceder al servicio, los abonados tienen que llamar al 1-844-888-5862.

En cuanto a la integración de clientes industriales y gubernamentales a MiLUMA Web, se informó que estos sectores podrán también realizar pagos de forma segura; reportar interrupciones de servicio; consultar el balance total, la información de cada factura y los pagos realizados; visualizar la información de los sectores reportados por municipio, así como solicitar servicios de mantenimiento, como la reparación del alumbrado público y el manejo de la vegetación.

Además, podrán editar o modificar su usuario y contraseña; actualizar los datos de contacto, incluyendo el correo electrónico y los teléfonos principales y secundarios; seleccionar el canal preferido para recibir notificaciones y validaciones de seguridad e indicar si desean recibir mensajes de texto relacionados con su cuenta.

Se detalló que esta integración beneficia a clientes con carga contratada que solicitan un consumo mínimo anual de energía— generalmente, cuentas que superan los 50 megavatios—, incluyendo clientes comerciales, industriales y agencias gubernamentales.

“Estamos dando un paso importante para que los clientes industriales y gubernamentales puedan gestionar sus cuentas, alineando su experiencia con las herramientas digitales que hoy ya utilizan los clientes residenciales. Ahora todos nuestros clientes podrán acceder a realizar sus gestiones a través de la página de MiLUMA”, explicó Melissa Pueyo, directora de Cuentas Clave.

Se apeovechó para exponer otros servicios digitales que tiene LUMA. Estos son la aplicación Mi LUMA para pagos, reportar interrupciones y notificaciones de mejoras en la comunidad; portal web MiLUMA.lumapr.com, con acceso al historial de consumo y a la actualización de datos; boletín mensual, con consejos de seguridad y actualizaciones del sistema eléctrico; alertas por mensajes de texto y WhatsApp para mantenerte informado sobre el servicio, y más de 900 puntos de pago y centros de servicio al cliente para atención presencial en toda la isla.

“Con estas mejoras, LUMA ofrece un mayor control sobre las gestiones diarias y reafirma su compromiso con la modernización del sistema eléctrico, la mejora continua de la experiencia del cliente y el desarrollo de herramientas accesibles para todos los sectores”, se destacó en el comunicado.