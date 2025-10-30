Un Centro de Monitoreo y Sistema de Cámaras de Seguridad, que dota al municipio de Manatí de herramientas que incluyen inteligencia artificial, la lectura automática de tablillas y el reconocimiento facial, para fortalecer la seguridad pública, ya está en marcha.

El sistema, según se informó, cuenta con 120 cámaras de vigilancia, 27 de estas con sistema de lectura de tablillas (LPR), una de reconocimiento facial y 92 cámaras con sensores inteligentes y análisis en tiempo real, interconectadas por una red de fibra óptica de alta capacidad.

Las cámaras incorporan tecnología de inteligencia artificial, capaz de detectar movimientos sospechosos, identificar objetos o personas, y generar alertas automáticas sin necesidad de intervención humana.

Según se destacó durante la presentación, Manatí se convierte en el primer municipio de la Isla en integrar la inteligencia artificial a su sistema de monitoreo, con lo que esperan que estas herramientas contribuyan a garantizar una respuesta más ágil ante cualquier incidente que se registre en la ciudad de Manatí.

“Hoy damos un paso firme hacia un Manatí más seguro, moderno y resiliente. Este sistema de cámaras con inteligencia artificial nos coloca a la vanguardia en tecnología aplicada a la seguridad pública. Nuestra prioridad siempre ha sido proteger a nuestra gente y brindarles la tranquilidad que merecen”, señaló en declaraciones escritas el alcalde José A. Sánchez González.

El nuevo centro, que operará de forma ininterrumpida las 24 horas, los siete días de la semana, cuenta con personal especializado en vigilancia, análisis de datos y respuesta táctica.