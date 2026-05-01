La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció este viernes que detuvo la operación de la planta de filtros Caguas Norte de manera preventiva, debido a que se encontró un “material espumoso” en la toma de aguas crudas.

La situación llevó a la intervención del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como llevó a que sobre 3,000 abonados quedaron sin servicio o con bajas presiones de agua potable en sectores de Caguas, Juncos y Gurabo.

El incidente se detectó en horas de la mañana de este viernes por personal operacional de la AAA.

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Lo que se detectó fue la “presencia de material espumoso en las aguas que llegaban a la toma de aguas crudas que alimenta la instalación”, según informó el director ejecutivo de la Región Este de la AAA, Enrique Rosario, en comunicado de prensa.

Unos 3,300 abonados en los sectores de Caguas Norte, Condado Moderno, Caguax, Santa Elvira y San Antonio, así como en áreas de los municipios de Juncos y Gurabo, podrían experimentar desde bajas presiones hasta intermitencias en el servicio de agua potable, se detalló.

La planta de filtros permanecerá fuera de operación, por lo que se prevé que mientras pase el tiempo la cantidad de abonados afectados aumente.

Se detalló que la operación no continuará hasta que se establezca que la calidad de las aguas crudas es segura.

“Se ordenó la detención preventiva de la operación de la planta para proteger la infraestructura y garantizar la calidad del agua potable que se sirve a los abonados suplidos por esta instalación, se explicó en el parte de prensa.

Rosario, por su parte, indicó que “desde que se identificó el incidente, personal técnico, operacional y de cumplimiento activó los protocolos correspondientes para realizar muestreos, análisis y pruebas de calidad. La planta permanecerá fuera de operación hasta que las muestras confirmen que el agua cumple con todos los parámetros requeridos para reiniciar el servicio”, expresó Rosario.

También explicó que la situación fue notificada al DRNA, cuyos técnicos se encuentran en el proceso de investigar la procedencia del material espumoso. Dijo que aparenta estar relacionado con descargas externas que discurren desde el Río Grande de Loíza hacia el cuerpo de agua que alimenta la planta.

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No obstante, se continuará con los trabajos de investigación y análisis para determinar el origen exacto del evento.

“Desde tempranas horas de la mañana, personal del Área de Calidad de Agua y el Área para el Control de Contaminación de terrenos del DRNA visitaron la zona para inspeccionar la situación asociada con unos contenedores de detergentes expuestos a los elementos. En estos momentos, el evento se encuentra controlado. Estamos en comunicación con funcionarios de la empresa para coordinar la remoción de estos contenedores y la limpieza. Continuaremos monitoreando en el área durante las próximas horas”, dijo el secretario del DRNA, Waldemar Quiles.

Como parte de las medidas de mitigación, personal de la AAA mantiene coordinación con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de los municipios impactados para la activación y distribución de camiones oasis en las áreas afectadas.

“Reconocemos los inconvenientes que esta situación puede ocasionar a nuestras comunidades y reiteramos nuestro compromiso de trabajar con la mayor diligencia para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. De igual forma, reafirmamos que garantizar que el agua que consume nuestra gente cumpla con los más altos estándares de calidad es una prioridad para la Autoridad”, añadió el directivo de la AAA.