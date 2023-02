El alcalde de San Juan, Miguel Romero, se expresó este jueves preocupación con la conceptualización y el diseño que ha presentado Hard Rock para construir un hotel frente a la Bahía de San Juan, en el Viejo San Juan.

Lo que le ha causado mayor preocupación al alcalde es el impacto en el tránsito que ocasionará en la zona, ante la proyección de que tendría 500 habitaciones y 200 residencias.

“Hay que revisar esos diseños”, planteó el ejecutivo municipal.

Romero hizo claro que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de injerencia en la permisología ni se le tiene que hacer ninguna consulta sobre la obra. Dijo que es un “proyecto estratégico del gobierno central”. Más, sin embargo, adelantó que su equipo prepara un informe de las preocupaciones que tienen para presentarlo a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

En primera instancia, dijo que coincide con la opinión emitida por el Instituto de Cultura en torno a que la obra no “guarda armonía” con el rol del Viejo San Juan de presentar ese patrimonio histórico al mundo.

No obstante, es el asunto vial lo que más recalcó Romero al hablar del hotel, que se edificaría en unos terrenos colindantes al Departamento de Hacienda.

“Hay unas preocupaciones que nosotros vamos a hacer llegar a lo que es la OGPe, que tiene que ver con la transportación y el tránsito en las vías de la ciudad capital y en la construcción de ese estacionamiento, particularmente en la cantidad de pisos que vaya a tener. Y nosotros tenemos unas observaciones que estamos preparando a través de nuestra Oficina de Ordenación Territorial, que vamos a presentar. Pero no es que tengamos un deber ministerial de que somos los que aprobamos o no el proyecto. Ciertamente, la preocupación viene porque hay unas calles que son exclusivas para entrar; otras de salida, que son exclusivas para salir; está la vía del ferrocarril, que solamente se utiliza para transporte de colectivos de transporte público, que no es tan seguido. Y me parece a mí que tienen que mirar todo eso antes de aprobar algo, porque tienen que tomar eso en consideración y llegar a unas conclusiones. Porque, sí, creo que esa cantidad de habitaciones, pues, puede traer una situación incómoda en el área y eso pues nosotros sí lo vamos a plantear ahora”, señaló Romero, durante una conferencia de prensa realizada en el Callejón del Carmen, en Río Piedras.