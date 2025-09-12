Proyectos de sobre $135 millones que se espera inicien en los próximos “dos a tres meses” y que conectarían a varios barrios de Morovis al Superacueducto son las promesas que le ha hecho el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, a los moroveños para acabar con el viejo problema de la falta del servicio de agua potable.

El detalle de los proyectos los ofreció este viernes la alcaldesa Carmen Maldonado, durante una actividad en la que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció el inicio de la reconstrucción de la Plaza Pública Juan Evangelista Rivera de Morovis.

Según explicó, las obras de mejoras incluyen “un cambio de tubería en la instalación en diferentes barrios de Morovis. Estos barrios son cerca de seis barrios, está Torrecilla, Barahona, el barrio San Lorenzo, Unibón, sector Patrón. Son cerca de seis barrios, el barrio Perchas también. Son sobre seis barrios que van a estar recibiendo un cambio de tubería en la instalación de las tuberías, que eso va a ser significativamente algo muy importante para nosotros, ya que la tubería era tan y tan (vieja). Llevaba muchos años. Era una tubería vieja de dos pulgadas, que va a aumentarse prácticamente a seis pulgadas. Así que eso es algo importante para nuestro pueblo”.

Esta obra se realizará con una inversión de $105 millones. De inmediato, no se dijo de dónde saldrían los fondos. Tampoco se informó cuándo estará en funcionamiento.

La alcaldesa detalló que, con este cambio de tubería, las zonas impactadas comenzarían a recibir agua del Superacueducto. Esta obra ayudaría a resolver los problemas que enfrentan estas comunidad de falta del servicio.

Otro proyecto esperado para resolver la falta de agua potable en Morovis y que, “es algo bien importante para nosotros, que de igual manera está atendiendo el presidente, es la situación de la construcción o mejorar los tanques de reserva de agua que no tenemos en este momento funcionando”.

Maldonado también comentó que ya se comenzó la reconstrucción en la Planta de Filtros Morovis Sur, con una inversión de $30 millones.

La alcaldesa aseguró que una vez se encaminen todos los proyectos, retiraría la demanda federal que radicó Morovis el pasado cuatrienio contra la AAA por esta falta de servicio de agua potable.

“Verdaderamente, ahora tenemos una gran respuesta del gobierno, tenemos una respuesta por parte del presidente de Acueductos, así que eso es lo que queremos. Tuvimos que acudir en aquel momento, porque nunca nos escucharon”, sostuvo Maldonado.

Tras la explicación, la gobernadora informó que ella llevó al presidente de la AAA a Morovis para reunirse con la alcaldesa y discutir estas obras proyectadas.

“Yo vengo aquí con el de Acueducto para sentarme con la alcaldesa, porque hay que ponerse los zapatos de la gente que no tiene agua. El que quizás un municipio tenga agua, pues, qué chévere, qué bueno, pero no puede ser que tengamos gente todas las semanas buscando candungos de agua o llenando la lavadora o llenando cubetas, porque no tienen agua un día sí, un día no y en algunos casos hasta más de dos o tres días. Eso no es infraestructura viable. Y nosotros queremos poner a correr todo ese dinero para que todo el mundo, ya sea en San Juan, o sea en Morovis, o sea en Corozal, no tengamos que depender de un camión cisterna, a menos que no sea una emergencia”, puntualizó González Colón.