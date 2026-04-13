El presidente de la Cámara de Representantes, el novoprogresista Carlos “Johnny” Méndez, catalogó este lunes como “una aberración” la publicación del presidente estadounidense Donald Trump de una imagen que presuntamente fue creada con inteligencia artificial, en la que se le ve representado como Jesucristo sanando a un enfermo.

La imagen fue publicada por el propio presidente estadounidense a través de su red social Truth Social, pocas horas después de que criticara al papa León XIV por su postura sobre la guerra en Irán, luego de que el líder de la Iglesia Católica afirmara que el Evangelio y la Biblia llaman a buscar la paz.

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“Yo lo considero hasta una aberración... Yo lo lamento mucho, para mí eso es una falta de respeto. Y aún con todo el reconocimiento que puedo hacerle al presidente Donald Trump por otros aspectos, eso me molesta, me incomoda de verdad”, precisó Méndez en entrevista radial (WKAQ-580) al ser cuestionado sobre la imagen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo. ( Fotocaptura )

El líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) añadió que entiende que la publicación podría traerle “muchos problemas” a Trump con la comunidad de base de fe que lo respaldó en la presidencia, al considerar que este sector suele ser especialmente sensible a representaciones religiosas y a la forma en que figuras políticas abordan temas vinculados a la fe.

“Ciertamente va a tener problemas”, dijo.

Pero, pese a las críticas por la imagen, Méndez respaldó las acciones del gobierno estadounidense e Israel contra Irán.

“Yo creo que Irán es una amenaza para Oriente Medio. Desde Irán han surgido muchos grupos terroristas para atacar al Estado de Israel y a todos los aliados del Estado de Israel, y obviamente tenía que haber alguna acción... para proteger la integridad del Estado de Israel”, precisó.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el pasado 28 de febrero en un operativo que terminó con la vida del líder supremo Alí Jameneí. Desde entonces, ambos países han continuado con ataques dirigidos contra distintos objetivos.

El pasado fin de semana se llevaron a cabo en Pakistán conversaciones para un alto al fuego total. Las conversaciones, que por Estados Unidos lideró el vicepresidente J.D. Vance, concluyeron sin acuerdo.