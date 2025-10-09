La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, anunció este jueves la suspensión del servicio de reciclaje en el municipio a partir de noviembre, debido a los altos costos operacionales y la falta de apoyo financiero.

Según explicó en declaraciones escritas, la decisión se tomó luego de que Morovis quedara excluido de los fondos del llamado “rescate financiero” asignado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a los municipios.

El llamado fondo de rescate fue promovido por la Asociación de Alcaldes y la JSF como un mecanismo de apoyo económico para los municipios, tras la eliminación del Fondo de Equiparación, que anteriormente distribuía millones de dólares entre los ayuntamientos del país.

PUBLICIDAD

“Morovis fue uno de los pueblos que no recibió ni un solo dólar de esa asignación. La Junta publicó dos listas de municipios que sí obtendrían fondos —algunos de hasta $950 mil— y Morovis no apareció en ninguna de ellas”, expresó la alcaldesa en declaraciones escritas.

Maldonado también aseguró que el municipio pierde “el 90%” de los fondos invertidos en el reciclaje.

El servicio de reciclaje se suspenderá de manera oficial el lunes, 3 de noviembre de 2025.

No obstante, Maldonado informó que el municipio implementará una alternativa para continuar promoviendo el reciclaje. En esa línea, se establecerá una actividad mensual en el complejo deportivo Gerardo ‘Gerry’ Torres, donde las familias y comercios podrán llevar cartón, plástico y papel para su entrega y manejo adecuado.