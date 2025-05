En defensa de la seguridad en las carreteras, una inesperada corrida de motoristas –escoltada por policías también en motoras– rodeó este jueves el Capitolio, poco antes de que iniciara el primer Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, quien, justo la semana pasada, creó un comité asesor para evaluar la viabilidad de legalizar los vehículos todoterreno en las vías públicas.

“Estamos exigiéndole al Senado que apruebe el Proyecto de la Cámara (PC) 375, que va a ayudar a mitigar esta problemática en las carreteras”, dijo Anthony Maymí Monge, representante del club Harley Davidson, desde la avenida de la Constitución, al aclarar que la convocatoria estaba pautada desde antes de que se anunciara el mensaje de González, pero coincidió con la discusión sobre los vehículos todoterreno.

El PC 375 –aprobado ya en la Cámara de Representantes y radicado por el representante José Hernández Concepción– busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para actualizar las normativas relacionadas con el uso de vehículos todoterreno e incluir la “prohibición de actividades peligrosas, como las carreras y maniobras en las vías públicas”, conocidas coloquialmente como “wheeleo”.

Maymí Monge estimó que unos 20 clubes coincidieron para llevar un mensaje “en unidad” en contra de dañar la imagen de quienes conducen en legalidad.

Sobre el comité asesor, el motorista opinó que “son compromisos políticos” y la gobernadora “tiene que atenderlos”, pero recordó que el enfoque de la manifestación fue buscar “darles paz a las carreteras”. “No nos pueden encajonar con que todos somos iguales, y queremos tener esa distinción”, subrayó.

Por su parte, el presidente del club “Los Realengos”, Luis Samuel Pérez, insistió en que los vehículos que podrían legalizarse “son diseñados todoterreno, no son para la calle, las gomas no son para la calle”. Describió como “nebuloso” el comité –que cuenta con miembros de la Policía y diferentes jefes de agencia, pero también con el controversial motorista Misael González Trinidad, mejor conocido como “Rey Charlie”–, y espera que no regularicen el uso de ciertos vehículos en las carreteras.

Además de señalar que muchos corredores que practican el “wheeleo” exponen la vida de otros, señaló que “pagan más para cumplir con la ley”. “Esa es la discordia que hay entre ambas partes. No son motociclistas; son acróbatas que ni siquiera tienen licencia o permiso para estar en la carretera”, dijo Pérez.

Reclaman que cumpla con la salida de LUMA

Al salir los motoristas, más de un centenar de manifestantes –convocados por unos 30 sindicatos– recorrieron la avenida de la Constitución para exigir que la gobernadora cumpla con su promesa de campaña de cancelar el contrato de LUMA Energy, entre otros reclamos.

“La expectativa, no solo de la familia energética, sino del país es que, de una vez y por todas, anuncie que inicia la cancelación del contrato de LUMA, que es insostenible económicamente. Los primeros (cinco) meses, (se) le dio la oportunidad de recopilar toda la información”, dijo el presidente interino de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.

En su mensaje, de hecho, la gobernadora reiteró que “LUMA se va”.

“Como jubilados, tenemos el reclamo de que no nos mantengan en esa incertidumbre, todos los meses, de si nos pagarán la pensión. Estamos activos porque merecemos una pensión digna”, abundó Figueroa Jaramillo, al reconocer que el trabajo del zar de Energía, Josué Colón, ha sido “mejor de lo que había antes, pero aún le falta trabajo por hacer”.

El piquete de la Coalición Multisectorial de Trabajadores inició a las 4:30 p.m., con varias consignas en defensa de derechos laborales y en contra de medidas de austeridad. “No más aumentos en la luz, basta ya de esa cruz”, gritaban los manifestantes.

La presidenta de la Federación de Maestros y Maestras, Mercedes Martínez, deploró que la gobernadora aún no se ha reunido con ellos desde que inició su mandato. “Tenemos muchos reclamos y pocas expectativas del mensaje. Ella tiene que cumplir con las promesas de su campaña del pago inmediato a los docentes por su carrera magisterial”, declaró.

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, Carlos De León, planteó que urge “que se atiendan los derechos laborales de todos los trabajadores”. Manifestó que buscan que se defienda “un presupuesto adecuado” para la Universidad de Puerto Rico y se mantenga “su integridad con sus 11 recintos”.

Junto a los líderes sindicales, marcharon los cinco legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño y los exsenadores del Movimiento Victoria Ciudadana.