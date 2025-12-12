El exalcalde de Cataño Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amolao”, falleció a los 76 años, informó el alcalde del municipio, Julio Alicea Vasallo.

“¡Hoy Cataño está de luto! Falleció un verdadero general y un hombre visionario. Será recordado como el mejor alcalde de nuestro pueblo. Ninguno como él. Nosotros lo honramos en vida. El Malecón lleva por ley su nombre. Levantamos un busto en honor a su obra para recordarlo siempre", indicó Alicea Vasallo en las redes sociales.

“Así se hace Patria honrando a nuestra gente en vida. Vuela alto Amolao”, sostuvo.

Tras el anuncio de esta muerte, la gobernadora Jenniffer González Colón le extendió las condolencias a la familia del otrora líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) y anunció que otorgaría un día de duelo. Anticipó que sería el día en que se realicen los actos fúnebres.

PUBLICIDAD

“(Fue) un personaje folclórico del pueblo de Puerto Rico, que le sirvió bien a la gente de Cataño, que modernizó Cataño, que tuvo una visión y que lamentablemente hoy nos deja... El Amolao todo el mundo lo recuerda por las Palmolives, pero que otros recuerdan por la estatua de Colón y otros por lo que hizo mejorando a Cataño. Lo digo jocosamente, porque todo todo el mundo lo recuerda de esa misma manera, como una persona muy peculiar y distintiva de lo que somos los puertorriqueños con nuestros estilos y nuestras cosas. Y, en términos de política, yo creo que El Amolao deja una huella en el caso del PNP que honraremos su memoria”, manifestó la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa en Corozal.

Rivera Sierra, recordado por su personalidad pintoresca y por su manera de elogiar lo suavecito que bajaban las cervezas de botella verde, las “Palmolive”, lideró el municipio de Cataño durante 16 años, de 1987 al 2003, cuando dejó el cargo por razones de salud.

Nacido el 24 de enero de 1949 en Santurce y criado en el residencial Zenón F. Valcárcel de Guaynabo, Rivera Sierra creció en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Alejandro Rivera, mecánico de automóviles, fue quien le dio el apodo “Amolao”.

Rivera Sierra fue parte de la Policía de Puerto Rico, donde enfrentó grandes retos. Durante la revuelta estudiantil de 1968 en la Universidad de Puerto Rico, recibió un impacto que le provocó la pérdida de la visión en su ojo izquierdo.

PUBLICIDAD

En 1981 inició su carrera política como legislador municipal y seis años más tarde fue electo alcalde bajo el Partido Nuevo Progresista en unas primarias abiertas del pueblo.

Antes de ser alcalde también fue porteador público.

Durante sus 16 años como alcalde se construyeron numerosas estructuras distintivas de Cataño, como la alcaldía, el frente marítimo y la Villa Pesquera.

En 1998 se interesó por levantar en Cataño una gigantesca estatua del almirante genovés Cristóbal Colón que el gobierno de Puerto Rico había comprado por más de $2 millones. La obra del escultor ruso Zurab Tsereteli fue finalmente erigida en Arecibo luego de mucha controversia.