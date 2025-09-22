Una mujer fue declarada culpable este lunes por presentar una denuncia falsa sobre una presunta violación de orden de protección en Comerío, lo que llevó al arresto indebido de un hombre.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que un jurado del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito halló culpable a Jeanette Escribano Madera por violar el Artículo 268 del Código Penal, que prohíbe emitir declaraciones o alegaciones falsas sobre un delito.

Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2024, cuando Escribano Madera presentó una querella contra Juan Delgado, alegando que este se había presentado frente a su residencia, le gritó palabras soeces y la amenazó de muerte, en aparente violación a una orden de protección vigente.

Como resultado de la denuncia, Delgado fue arrestado y estuvo privado de su libertad por más de 12 horas. Sin embargo, una investigación posterior del agente Edwin Luna, adscrito a la Policía de Puerto Rico, reveló que los hechos nunca ocurrieron.

La pesquisa permitió a la fiscal Lourdes Lorraine, de la Fiscalía de Aibonito, radicar cargos criminales contra Escribano Madera, quien ahora enfrenta las consecuencias legales de su denuncia falsa.