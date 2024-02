Las feministas tomarán las calles para reclamar del gobierno una rendición de cuentas sobre el Estado de Emergencia por violencia de género, la implementación de medidas de prevención que no sean punitivas y que los aspirantes políticos incluyan medidas puntuales para atender la problemática en sus plataformas de gobierno, informó la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer.

Entre los actos convocados, que se han denominado “Nosotras por nuestras vidas”, se encuentra una caravana esta noche por la zona de San Juan. Sin embargo, se ha anticipado que el viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizará una marcha en la que las mujeres detendrían el tránsito en la zona del expreso Las Américas hacia el expreso Luis A. Ferré. La convocatoria está citada para las 3:00 p.m.

PUBLICIDAD

Ferrer expuso que las mujeres se reunirían el 8 de marzo en el estadio Hiram Bithorn y desde ahí marcharían hacia el expreso a realizar su reclamo.

“Tomaremos el expreso Luis A. Ferré para detenerlo a las 3:00 p.m. Nos vamos a encontrar frente al Hiram Bithorn para desde el Hiram Bithorn marchar y tomar el expreso”, sentenció la activista.

Añadió que “tenemos tres reclamos puntuales que estamos exigiendo en estos momentos. En primer lugar, una rendición de cuentas de parte del gobierno sobre la implementación del estado de emergencia pro violencia de género. No queda claro lo que se está haciendo. Los resultados no los estamos viendo. Tiene que explicarle al país porque ha declarado una emergencia y no se está viendo como tal”.

Ferrer también dijo que reclaman acciones que no representan un castigo para las mujeres. Aludió a que los funcionarios de gobierno se enfocan en que las mujeres sean enviadas a albergues o que sean ellas las que busquen ayuda.

“Eso como campaña de prevención, eso no previene la violencia de género”, denunció. “Requiere un proceso de educación y concienciación”.

“El tercer reclamo es que estamos exigiendo compromisos puntuales de todos los partidos y candidatos y candidatas para que indiquen y establezcan compromisos puntuales de cómo van a estar atendiendo la situación de violencia de género, que incluyan proyectos a estos fines en sus plataformas, porque queremos poder evaluarlas”, agregó Ferrer.

Por otro lado, Ferrer informó que desde las 7:00 p.m. de hoy, martes, se reunirán frente a los portones de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, para salir en caravana por comunidades de San Juan. Se detendrán en tres lugares a realizar algún acto. Sólo adelantó que uno de los lugares que visitarán será la Plaza Barceló, en Barrio Obrero.

“Vamos a estar impactando varias comunidades con repartición de boletines y discursos por las guaguas de sonidos, hablando sobre la situación de violencia de género y concientizando sobre ello”, resumió.

En la convocatoria del evento, se destacó que “esta caravana será también un ejercicio de ocupar las calles y de exigirle al gobierno que se atienda la crisis de violencia de género con la prioridad que amerita. Detendremos el tránsito nocturno en el país para detener la violencia de género”.