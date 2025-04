El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció esta noche que estará firmando una orden ejecutiva para atender la emergencia ocasionada por los aguaceros repentinos reportados hoy y que se esperan continúen hasta el jueves.

“Estoy a punto de firmar una orden ejecutiva declarando un tratamiento de emergencia para estos problemas. Ya estamos dando unas ayudas iniciales para sustitución de alimentos perdidos, unos vales de $500 para pérdida de artículos de higiene personal, cama, ropa de cama, toallas, cosas que pudo haber perdido la gente que se le metió agua adentro”, informó Romero Lugo a Primera Hora durante una visita al camino Bonilla, en Cupey, uno de los sectores afectados por la lluvia.

PUBLICIDAD

En el mencionado camino, el alcalde escuchó los reclamos de varios residentes, sorprendidos que su área se inundara. Estos alegaron que los daños pudieran tener que ver con una construcción de viviendas adyacentes.

“En el área se reportó que cayeron cerca de 5.17 pulgadas de agua, prácticamente, en menos de una hora, lo que es mucha lluvia en poco tiempo en esta zona montañosa, que provoca deslizamiento. Ahora bien, hay una alegación que me han hecho varios vecinos que hay un proyecto cerca que son casas. Acabo de hablar con una de las personas del proyecto para que me digan qué es lo que está ocurriendo. Aparentemente, ellos están en una etapa bastante avanzada de la construcción de pluviales, no han asfaltado el área de las calles y eso, aparentemente, según ellos, aducen que puede haber exacerbado la situación que se debe controlar una vez ellos finalicen. No empece a lo anterior, dijeron que van a estar tomando medidas de mitigación. En adición, me acaban de decir que activaron su seguro para venir a visitar la comunidad y ver qué perdidas ha habido que sean atribuibles a ellos para ellos encargarse”, manifestó el alcalde.

“Mañana aquí va a venir un trabajador social del equipo de desarrollo comunitario y de la Oficina de Servicio al Ciudadano para también mirar daños de enseres mayores, para ayudar que las personas los puedan sustituir mediante asignaciones económicas que hacemos en el municipio. Lo mismo estamos haciendo en Paracochero”, manifestó Romero Lugo.

Sobre esa otra comunidad, ubicada en Caimito, el primer ejecutivo capitalino dijo que “unas casas que están en una especie de sumidero, donde se empoza mucha agua, cayó mucha agua, creo que hubo una obstrucción a una tubería a través de un dron chinita, no lo pudieron sacar a tiempo. Ayer el agua subió a 15 pies, más o menos. Allí también estamos dándole apoyo a las familias”.