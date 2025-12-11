El Refugio de Vida Silvestre del Embalse La Plata fue transferido del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) al municipio de Toa Alta para que lo administre.

La transferencia la anunció la gobernadora Jenniffer González Colón, luego de que el alcalde Clemente “Chito” Agosto firmara un acuerdo con el secretario del DRNA, Waldemar Quiles.

El acuerdo, que estará vigente hasta el 2032, tiene como objetivo fortalecer la conservación, educación ambiental y promoción del embalse como recurso natural y atractivo ecoturístico. según se informó en comunicado de prensa.

Bajo esta alianza, el DRNA mantendrá la autoridad y titularidad del refugio, mientras que el municipio asumirá la responsabilidad de sus actividades operacionales, incluyendo la obtención de seguros.

“La Plata es uno de nuestros tesoros naturales, y con este acuerdo buscamos acercar aún más este espacio a los toalteños y a las comunidades de todo Puerto Rico. Al unir esfuerzos con el municipio y las agencias pertinentes, garantizamos una administración más ágil y enfocada en maximizar su potencial educativo, recreativo y de conservación”, afirmó la gobernadora.

El alcalde dijo estar “agradecido con la gobernadora por cumplir su palabra” ya que él llevaba “luchando esta transferencia o este primer paso desde que soy alcalde desde el 2013, con todas las administraciones que han pasado, así que le agradezco aquí, personal y públicamente, a la Gobernadora que me escuchó, vio el plan que queremos desarrollar que tanto beneficio y desarrollo económico para nuestro municipio como para todos los puertorriqueños y visitantes que pueden llegar allí”.

Por su parte, el DRNA se comprometerá a ofrecer apoyo en actividades educativas, mejoras y mantenimiento, mientras que el Municipio de Toa Alta atenderá directamente la conservación del área, el desarrollo del turismo ecológico y el mantenimiento de sus senderos.

Designado como refugio en 1999, el Refugio de Vida Silvestre del Embalse La Plata incluye 100 metros por encima del nivel máximo del embalse, además de 203 cuerdas de terreno. Este espacio juega un papel esencial en la protección de la vida silvestre, la calidad del agua y la actividad pesquera.