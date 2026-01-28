El comisionado residente Pablo José Hernández y su esposa, la abogada Mónica Pascual, anunciaron este miércoles el nacimiento de su hijo, Vicente Rafael Hernández Pascual.

El bebé nació en San Juan a las 9:17 de la mañana de hoy, y tanto él como su madre se encuentran en buen estado de salud, según se informó en un comunicado.

¡Vamos a tener un nene! Estamos muy entusiasmados y agradecidos de que vamos a ser padres a finales de enero. 👶🏻 Posted by Pablo José Hernández Rivera on Sunday, July 20, 2025

“Mónica y yo estamos sumamente emocionados con el cambio y la esperanza que ha llegado a nuestras vidas. Agradecemos todas las oraciones y el apoyo que hemos recibido de los doctores, enfermeros, familiares y amigos durante este proceso”, expresó Hernández.

Por su parte, Mónica Pascual compartió: “No hay palabras para describir la emoción de tenerlo en mis brazos. Estamos llenos de amor, de gratitud, y muy ilusionados por lo que viene”.

Vicente Rafael lleva los nombres de sus bisabuelos, Adrián Vicente Mercado y Rafael Hernández Colón.

Hernández tomará tres semanas de licencia de paternidad para acompañar a su esposa e hijo en Puerto Rico. Durante el periodo trabajará desde su hogar y oficina de distrito. Sus oficinas en Washington D.C. y en Caguas permanecerán abiertas y continuarán operando con normalidad.

La familia agradeció las muestras de cariño y solicitó espacio para disfrutar en privado de esta nueva etapa.

Hace varios días, en una ceremonia necesariamente pequeña e íntima dada la pandemia, me casé por lo civil con... Posted by Pablo José Hernández Rivera on Monday, July 20, 2020

La pareja se casó en 2020.