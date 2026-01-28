¿Necesitas pasaporte? Estas son las fechas y lugares de las próximas ferias
Se exhortó a acudir con todos los documentos requeridos para agilizar el proceso.
La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, anunció que durante todo febrero se llevarán a cabo ferias de pasaporte en distintos municipios, con el objetivo de facilitar el trámite a los ciudadanos y reducir los tiempos de espera.
“El año pasado visitamos más de 30 municipios y logramos gestionar más de 1,500 pasaportes en distintas comunidades”, indicó Rivera Santana en un comunicado.
La colaboración de los municipios, agregó la secretaria, facilita espacios adecuados, logística y orientación, mejorando la experiencia de servicio de los ciudadanos.
Fechas y municipios donde se realizarán las ferias de pasaporte:
- Hato Rey: 5 de febrero, Plaza AEELA
- Añasco: 11 de febrero, Biblioteca Electrónica Felicita “Litty” Caro Ramos
- El Señorial (San Juan): 13 de febrero, calle Paraná esquina avenida Winston Churchill, oficina del representante Víctor Parés
- Gurabo: 18 de febrero, Casa de la Juventud, calle San José #4
- Río Grande: 20 de febrero, Parque Industrial Las Flores, kilómetro 23.9
- Bayamón: 26 de febrero, Casa Alcaldía de Bayamón
- Loíza: 27 de febrero, Biblioteca Miguel A. del Valle
Requisitos para solicitar el pasaporte:
- Llenar la solicitud
- Certificado de nacimiento original y copia por ambos lados en hojas separadas
- Fotografía tamaño pasaporte sin espejuelos y conforme a normas federales
- Copia de la licencia de conducir u otra identificación oficial por ambos lados
- Dos giros postales por solicitante para cubrir costos federales y administrativos
Quienes necesiten el documento más rápido pueden optar por el proceso expedito, que tarda entre cuatro y seis semanas si cumplen con todos los requisitos desde el inicio.
La secretaria recordó que en estas ferias solo se tramitan pasaportes nuevos y exhortó a los ciudadanos a acudir con todos los documentos requeridos para agilizar el proceso.
Para más detalles sobre requisitos, costos y documentos, se recomienda visitar: estado.pr.gov/tramitacion-de-pasaportes.