La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, anunció que durante todo febrero se llevarán a cabo ferias de pasaporte en distintos municipios, con el objetivo de facilitar el trámite a los ciudadanos y reducir los tiempos de espera.

“El año pasado visitamos más de 30 municipios y logramos gestionar más de 1,500 pasaportes en distintas comunidades”, indicó Rivera Santana en un comunicado.

La colaboración de los municipios, agregó la secretaria, facilita espacios adecuados, logística y orientación, mejorando la experiencia de servicio de los ciudadanos.

Fechas y municipios donde se realizarán las ferias de pasaporte:

Hato Rey: 5 de febrero, Plaza AEELA

5 de febrero, Plaza AEELA Añasco: 11 de febrero, Biblioteca Electrónica Felicita “Litty” Caro Ramos

11 de febrero, Biblioteca Electrónica Felicita “Litty” Caro Ramos El Señorial (San Juan): 13 de febrero, calle Paraná esquina avenida Winston Churchill, oficina del representante Víctor Parés

13 de febrero, calle Paraná esquina avenida Winston Churchill, oficina del representante Víctor Parés Gurabo: 18 de febrero, Casa de la Juventud, calle San José #4

18 de febrero, Casa de la Juventud, calle San José #4 Río Grande: 20 de febrero, Parque Industrial Las Flores, kilómetro 23.9

20 de febrero, Parque Industrial Las Flores, kilómetro 23.9 Bayamón: 26 de febrero, Casa Alcaldía de Bayamón

26 de febrero, Casa Alcaldía de Bayamón Loíza: 27 de febrero, Biblioteca Miguel A. del Valle

Requisitos para solicitar el pasaporte:

Llenar la solicitud

Certificado de nacimiento original y copia por ambos lados en hojas separadas

Fotografía tamaño pasaporte sin espejuelos y conforme a normas federales

Copia de la licencia de conducir u otra identificación oficial por ambos lados

Dos giros postales por solicitante para cubrir costos federales y administrativos

Quienes necesiten el documento más rápido pueden optar por el proceso expedito, que tarda entre cuatro y seis semanas si cumplen con todos los requisitos desde el inicio.

La secretaria recordó que en estas ferias solo se tramitan pasaportes nuevos y exhortó a los ciudadanos a acudir con todos los documentos requeridos para agilizar el proceso.

Para más detalles sobre requisitos, costos y documentos, se recomienda visitar: estado.pr.gov/tramitacion-de-pasaportes.