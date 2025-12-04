Si tiene un hijo o familiar de 10 años o menos, sepa que podría recibir el próximo año 2026 una aportación de $250.

El comisionado residente Pablo José Hernández indicó que los menores residentes de Puerto Rico recibirán estos fondos que repartirá el gobierno federal tras una donación de la Fundación Michael & Susan Dell de $6,250 millones. La idea de los multimillonarios es apoyar cuentas de ahorro infantiles en los Estados Unidos, que se inciarían con esta inversión.

Específicamente, la fundación invertirá $250 por niño menor de 10 años en los códigos postales donde el ingreso mediano sea menor de $150,000, conforme a los requisitos federales de elegibilidad.

“Esto prácticamente incluye a todo Puerto Rico”, informó el comisionado residente en comunicado de prensa.

Hernández explicó que ayer, miércoles, la fundación hizo el anuncio. De inmediato, solicitó aclaración sobre la elegibilidad de Puerto Rico para asegurar la inclusión de la Isla. La contestación fue en afirmativa.

“Esta es una buena noticia para las familias de Puerto Rico,” dijo el Comisionado Residente Hernández. “Nuestra oficina actuó con rapidez para obtener respuestas y asegurar que la Isla estuviera incluida. Agradezco la confirmación de la Fundación Dell y su compromiso de asegurar que los niños en Puerto Rico se beneficien de esta inversión nacional. Estos fondos ayudarán a miles de jóvenes a comenzar a ahorrar y crear oportunidades”.

Los $250 de la Fundación Dell estarán disponibles para los niños que tengan una cuenta “Trump” en el 2026 y diez años o menos.

Todavía los detalles de cómo se podría solicitar esta partida no están especificados. El comisionado residente adelantó que publicará una hoja informativa más adelante.

La iniciativa busca beneficiar hasta 25 millones de niños a nivel nacional, incluidos los de Puerto Rico.

La Fundación ha indicado que este compromiso seguirá los requisitos federales de elegibilidad y se aplicará de manera uniforme en todos los estados y territorios que cumplan con los criterios que se establezcan.

El comisionado residente prometió dar seguimiento al proceso de entrega del beneficio, que estaría a cargo del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) y el Departamento del Tesoro.