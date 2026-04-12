El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) hizo un llamado urgente a la ciudadanía ante el paso de una vaguada, mientras se emitió una advertencia de inundaciones en efecto desde mañana lunes a las 10:00 a.m., que se extenderá hasta el miércoles, según informaron autoridades estatales.

La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, a través del NMEAD y el Departamento de Seguridad Pública (DSP), exhortó a residentes y visitantes a ejercer la máxima prudencia ante el evento atmosférico, que provocará lluvias persistentes y aumentará significativamente el riesgo de inundaciones en diversas regiones de Puerto Rico durante los próximos días.

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El comisionado del NMEAD, Dr. Ángel Jiménez, detalló que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipa acumulaciones de lluvia entre una a tres pulgadas, con cantidades mayores en áreas aisladas, lo que podría generar condiciones peligrosas en poco tiempo, especialmente en zonas vulnerables.

Asimismo, advirtió que el evento podría intensificarse rápidamente y derivar en emergencias reales.

“La vaguada comenzará a impactar la Isla desde esta noche, incrementando de forma sostenida la actividad de lluvias y tormentas eléctricas. Este tipo de evento puede cambiar rápidamente de moderado a peligroso, por lo que es fundamental no subestimar las condiciones", dijo el Dr. Jiménez.

“El patrón de lluvias que se anticipa no es un evento aislado ni pasajero; es un escenario que puede agravarse en cuestión de horas y generar emergencias reales en comunidades vulnerables. No podemos esperar a que el agua esté subiendo para reaccionar. Este es el momento de prepararse, de tomar decisiones responsables y de evitar conductas de riesgo. Cada evento como este nos recuerda que la prevención salva vidas, y ese tiene que ser el enfoque principal de todos”, advirtió también.

Las autoridades, de igual modo, alertaron sobre riesgos adicionales, como inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, aumentos súbitos en los niveles de los ríos y deslizamientos de terreno en áreas susceptibles, particularmente en el este, norte e interior de la isla, donde los suelos ya se encuentran saturados.

Además, el deterioro en las condiciones marítimas, con marejadas del norte y vientos fuertes, podría generar oleaje peligroso, por lo que se recomendó precaución extrema en el mar.