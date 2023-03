El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que espera que los legisladores novoprogresistas, Wilson Román López, José “Memo” González Mercado y Er Jaser Morales Díaz retiren el controvertible proyecto de ley que pretende castigar con 25 años de cárcel a las mujeres que se practiquen un aborto en Puerto Rico y que trascendió este miércoles, Día Internacional de la Mujer

“Por lo que veo no tiene futuro en la Asamblea Legislativa el proyecto y me agrada que sea así porque me parece que está totalmente fuera de proporción el estar hablando de encarcelar a mujeres por terminar embarazos. Es un tema que se puede atender, que hay que atender, se puede reglamentar, puede haber prohibiciones en ciertos momentos de los embarazos, pero estar hablando de encarcelar mujeres, no cuenta con mi apoyo en lo más mínimo”, sostuvo Pierluisi a preguntas de periodistas luego de anunciar un préstamo para mejoras a la Industria Lechera de Puerto Rico (Indulac), en Hato Rey.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado si los autores deben retirar el Proyecto de la Cámara 1644, Pierluisi indicó que “aparenta que ese es el caso”.

“Espero que así a sea, pero tengo que respetar la función legislativa. Lo que sí que tengo que decir que me choca esto de estar hablando de encarcelar mujeres”, expresó.

Dijo que no favorece enmiendas al Código Penal para imponer penas “de tres años, ni cinco años ni de 25 años” por terminaciones de embarazos. “Es que esa no puede ser la manera de atender este asunto se pueden establecer reglamentos, se pueden establecer prohibiciones”, estableció.

En torno a la controversia entre los propios autores de la medida, que han intercambiado acusaciones de haber cambiado las penas de la medida, Pierluisi dijo que no tiene el detalle de las inconsistencias, pero “a veces ocurren a veces cambios en los borradores de las medidas.

“No estoy allí en la Asamblea Legislativa, no puedo dar fe de lo que ocurrió”, dijo Pierluisi.