Los nominados a jueces del Tribunal Supremo, Camille Rivera Pérez y Raúl Candelario López se enfrentaron en la mañana de este sábado a las preguntas de los senadores, durante una vista pública.

La jueza del Apelativo y el juez superior detallaron su trayectoria profesional en la Judicatura y afirmaron estar comprometidos con la justicia.

Ambos juristas fueron nominados por la gobernadora Jenniffer González Colón el pasado 16 de junio. De ser confirmados, llenarían las vacantes de Anabelle Rodríguez y Edgardo Rivera.

En el caso de la jueza Rivera Pérez, esta manifestó a los senadores que, “en el cargo de jueza asociada del Tribunal Supremo, asumiré la misión de aportar mi experiencia de los últimos quince años, al mejor desarrollo de las diversas áreas del derecho puertorriqueño. Las destrezas que he desarrollado en técnicas de comunicación, trabajo en equipo y el respeto a los principios de justicia e imparcialidad serán pilares fundamentales en mi labor de resolver las controversias que lleguen ante el más alto foro judicial de Puerto Rico”.

Candelario López, por su parte, expuso que “ser parte de nuestra judicatura me ha llenado de gran orgullo pues conozco el grado de capacidad de sus miembros, así como la responsabilidad que descansa en nosotros. Sepan ustedes que me siento honrado de su consideración. Sé la enorme responsabilidad que conlleva esta designación y estamos comprometidos en impartir justicia con empatía, sensibilidad y apego al derecho aplicable”.

La vista la realizó la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que dirige el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz

Se informó en comunicado de prensa que el líder senatorial preguntó al juez Candelario si más allá de cualquier directriz procesal o administrativa, cuál será el principal criterio al momento de evaluar los casos. El deponente respondió que “escucharé a todas las partes y resolveré a base de lo que se presenta en sala. Es tener independencia de criterio”. De igual manera, a preguntas del líder senatorial el juez Candelario afirmó que “es falso lo que se dijo que fui donante del Partido Nuevo Progresista”.

Añadió que los cánones de ética judicial le imponen silencio, solo hablan con las sentencias que escriben o en el estrado cuando atienden los asuntos.

En su turno, la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez Santoni, cuestionó cómo definen la familia tomando en cuenta los tiempos actuales.

Rivera Pérez respondió que “el componente que vive en ese núcleo que llamamos el hogar es diverso y le tenemos que servir con total imparcialidad e independencia judicial. Mi función es tratar de ayudar a resolverlo”.

Candelario López dijo que “el estado de derecho en Puerto Rico reconoce la familia y provee para salvaguardar y resolver todos los asuntos”.

Por su parte, el senador del distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez, indagó sobre cómo describirían su filosofía judicial.

Rivera Pérez dijo que su forma de decidir es “ver los hechos y la prueba y se adjudica con la independencia judicial que se tiene en el momento”.

Mientras, Candelario López respondió que “resolvemos a base de la prueba presentada y eso nos permite la discreción judicial”.

La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó a los nominados cuál es la motivación personal para aceptar la designación. Los deponentes expresaron que son jueces por vocación. Pueden aportar al más alto foro visiones distintas sobre diversos temas. Expresaron que un juez “escucha y atiende los reclamos”.

Entrentanto, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, cuestionó sobre la posibilidad de que órdenes ejecutiva puedan ir contra leyes y reglamentos.

La deponente Rivera Pérez dijo que “asuntos puntuales sobre órdenes ejecutivas que se aprueben, si se asume está en contravención de la ley o reglamento no estaría hoy en posición de adelantar juicio porque es algo hipotético”. Añadió que puede ante un caso “puedo garantizar ser muy estudiosa, y no me conformo siempre busco más allá”.

Por su parte, Candelario López manifestó que “los casos se evaluarán desde su justa perspectiva”.

En su turno la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, preguntó sobre la incorporación de la perspectiva de género en la adjudicación del derecho.

La jueza mencionó que la determinación final sobre algún escrito que haga es con total independencia judicial.

“Si atendemos personas con otras perspectivas de género, le vamos a dar el trato digno que requiere el tribunal”, sostuvo.

El juez Candelario López respondió que viene obligado a “ejercer el derecho y seguir el proceso respetando los cánones de ética judicial”.

El senador independiente Eliezer Molina preguntó al juez Candelario si el pueblo debe escoger los jueces.

El deponente mencionó que “es una decisión de política pública que debe ser trabajado por la legislatura si ese el camino que el pueblo desea y le consultarían al pueblo sobre eso y el pueblo tomaría una decisión”.

De otro lado, Molina expresó su apoyo a la juez Rivera para su confirmación.

El presidente del Senado solicitó a los deponentes que explicaran sobre los cánones de ética judicial donde los jueces no pueden hacer expresiones fuera del marco judicial. La jueza hizo referencia al Cánon 19 que cita “las juezas y los jueces no harán declaraciones públicas sobre asuntos que estén sometidos ante su consideración ni explicarán la razón de sus actuaciones”.

También, la jueza se expresó sobre el Canon que regula actividades extrajudiciales.

“Todas las expresiones que hemos hecho en el día de hoy son en nuestro carácter personal. De ninguna manera son expresiones a nombre del Poder Judicial. Ese Canon 24 requiere que nosotros al final o al principio expresemos que todo lo dicho en el día de hoy es en nuestro carácter personal”, concluyó.