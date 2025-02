Decenas de pescadores de toda la Isla se congregaron esta mañana frente a la sede del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en San Juan, para exigir el desembolso de $7.6 millones que se les debe por daños que sufrieron tras el paso de los huracanes del 2017.

“Estamos haciendo presión a ver si el dinero aparece. Estamos en pie de lucha”, dijo a Primera Hora Carmen Justiniano, secretaria de la Federación de Pescadores de Puerto Rico y afiliada de la Villa Pesquera de Guayama.

El licenciado Juan Capella Noya, de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA, Inc.), explicó que el DRNA alegó que la tardanza en el desembolso se debe, presuntamente, a la espera de un “papel” de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

El abogado dijo que esperan por el trámite del documento desde el 23 de diciembre de 2024, aunque la fecha de expiración para repartir el dinero a unos 800 pescadores elegibles es antes del 31 de marzo.

Además, detalló que el DRNA y la NOAA llegaron al acuerdo de desembolso en julio de 2024.

“Esto es un acuerdo colaborativo entre la NOAA y Recursos Naturales y el objetivo del acuerdo es que el dinero se reparta antes del 31 de marzo. Si no, hay que devolverlo, se pierde el dinero”, advirtió Capella Noya.

“Estamos aquí reclamando por esos fondos, pero el gobierno no ha hecho nada para pasar esos fondos a los pescadores, cuando se hizo una promesa de que esos fondos se le iban a entregar antes de que llegara el 2025 y nada, se quedó todo en el limbo y se obvió esos recursos a los pescadores”, agregó Félix Morales, pescador comercial de la Asociación de Pescadores de la Villa del Ojo de Aguadilla.

Responde DRNA

El comisionado de vigilantes, Nelson Cruz, respondió a los manifestantes y se reunió con Capella Noya, así como con Nelson Boulogne Pimentel, líder pescador de Vieques; Miguel Ortiz Serrano, presidente de la Federación de Pescadores Comerciales de la Villa Pesquera de Guayama; y el licenciado Francisco Vargas Alcántara, de la Oficina Legal de la Comunidad, Universidad Interamericana.

En el cónclave, que demoró varias horas, explicó que fue el 13 de diciembre de 2024 que la agencia le sometió a la NOAA la solicitud para que se le entregara la documentación que permitiera el desembolso.

Ante esto, los líderes exigieron que se llamara a la NOAA en ese instante, conociendo que muchas conversaciones entre las agencias suelen ser informales y por teléfono. Querían cuestionarle a la NOAA dónde estaba ese documento y a qué se debe la tardanza. No obstante, Cruz explicó que, habitualmente, la norma es que se demora unos 60 días para entregar documentos de esa índole. Estos 60 días se cumplirán la semana que viene y, de no recibir la autorización, ser perderán los fondos.

El comisionado de vigilantes del DRNA, Nelson Cruz, atendió a los líderes. ( Suministrada )

Cuando este diario le cuestionó a Capella Noya cuál fue la respuesta del DRNA para conocer qué haría agencia ante la posible inacción de la NOAA, respondió: “ahí no tuvimos ninguna respuesta”.

“¿Qué va a hacer Recursos Naturales? El gobierno de Puerto Rico no puede esperar por los caprichos de la NOAA”, tronó.

Lo único “positivo” que surgió de la conversación, dijo Capella Noya, fue el hecho de que el DRNA apoyará a aquellos que solicitaron la ayuda y, por algún error en la documentación, sus solicitudes no fueron elegibles.

Previo a la manifestación, el designado secretario del DRNA, Waldemar Quiles, indicó en declaraciones escritas que desde que llegó a la agencia el pasado 9 de enero busca viabilizar el desembolso.

“El compromiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que me honro en dirigir es hacerle justicia a nuestros pescadores comerciales que sufrieron pérdidas, en muchos casos, dramáticas, con el paso de los huracanes Irma y María. Lo que sucedió en el pasado y los atrasos en ese desembolso, no lo podemos alterar, pues no estábamos al frente de la agencia, lo que sí puedo indicarles que desde que recibí la nominación como secretario, una de mis prioridades ha sido atender este asunto, agilizando los trámites para lograr que nuestros pescadores tengan esa ayuda que tanto necesitan”, señaló el secretario.

Según se informó, la gobernadora Jenniffer González le instruyó “a dar prioridad a resolverle a los pescadores con el desembolso de estos fondos” con la NOAA.

“De acuerdo a la información disponible en la documentación de transición que hemos evaluado, a petición de los pescadores, el DRNA presentó una solicitud de reprogramación de la ayuda con el propósito de que esos fondos fueran enviados directamente a los pescadores comerciales. Una de mis primeras acciones fue ordenar la agilización de todo trámite asociado con esta ayuda, incluyendo la evaluación de casos relacionados a las solicitudes presentadas para esta etapa. En diciembre de 2024, el DRNA solicitó a la NOAA la aprobación de la distribución de fondos. Desde el 9 de enero se han realizado varias gestiones directas con personal de la NOAA, insistiendo en la necesidad de brindar esta ayuda que impactará a alrededor de 670 pescadores comerciales. Los pescadores tienen en mí y en el DRNA una mano amiga para atender esta y cualquier otra inquietud”, aseguró Quiles.

Pese a estas declaraciones, los pescadores están dudosos.

“Hasta ahora no (confío), porque han pasado varias administraciones y todavía estamos en la espera y no ha pasado nada y se están pasando la papita caliente uno al otro para que se pierda el tiempo y ahora en marzo 31 se acaba el tiempo y esos fondos se devuelven a la NOAA y los pescadores pierden su dinero”, indicó Justiniano.

“Se ha sufrido mucho”

Los pescadores aseguraron que las pérdidas tras el paso de los fenómenos Irma y María fueron sustanciales, desde equipo hasta sufrimiento “emocional”.

“No se pudo recuperar nada. Perdimos el edificio, perdimos las neveras, los ‘freezers’. Se perdió todo, absolutamente todo que, aparte de perder económicamente el sufragio del día a día, perdimos toda la estructura. Sentimentalmente, perdimos más que el dinero y mira dónde estamos al sol de hoy, luchando de que se nos haga justicia, no tanto de nosotros de los pescadores de Aguadilla, todos los pescadores de la Isla que se abandonaron por parte de estos gobiernos que nunca han querido apoyar la empresa de la pesca que nos han dejao algarete”, manifestó Morales.

De izquierda a derecha; los pescadores Ramón Valle y Félix Morales. ( Suministrada )

“Al paso de esos huracanes, los pescadores perdieron mucho equipo, mucho equipo, y aparte de eso no se pudo vender la pesca, perdieron la pesca. Todavía, al día de hoy, muchos pescadores no tienen equipo, no tienen motores, sus embarcaciones están rotas. Ellos las reparan con lo que puedan, pero están esperando ese dinero para tener sus embarcaciones, sus motores y equipo de pesca”, lamentó Justiniano, quien ha dedicado 24 años a la industria.

Esta lentitud ha provocado sentimientos de abandono entre los pescadores, quienes opinaron ser entre los más marginados en la Isla.

“Siempre hemos sido los más marginados. La pesca en Puerto Rico siempre ha sido la más marginada y, al día de hoy, siempre ha sido así. Inclusive, esto es un gran ejemplo, porque ese dinero todavía no se les ha entregado a los pescadores. Estamos sufriendo. Es una clase obrera que sufre y es una clase obrera que es la más sacrificada, que va al mar arriesgando sus vidas. Se ha sufrido mucho”, comentó la guayamesa.

“Nos sienten menos clase que nadie, una industria abandonada por todas las instituciones del gobierno, todas. No se acuerdan que la industria de la pesca existe. Yo toda la vida he sido pescador y soy orgulloso de eso, pero el gobierno no entiende eso”, dijo Morales, quien de sus 71 años ha dedicado 55 a la pesca.