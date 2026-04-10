La principal oficial ejecutivo (CEO) de LUMA Energy, Janisse Quiñones, informó que este viernes se reunirá con la Asociación y la Federación de Alcaldes para buscar ideas que impulse mejorar el servicio eléctrico.

Además, detalló que esta semana también se ha reunido con representantes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores y la Asociación de Industriales, entre otros grupos, con el objetivo de conocer sus perspectivas, retos operacionales, continuidad de proyectos, conocer sus propuestas para mejoras en el servicio.

Explicó, en comunicado de prensa, que su agenda es “conocer de primera mano las necesidades y expectativas de los principales sectores de Puerto Rico”.

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“Desde el primer día, he sido clara en que escuchar a nuestros clientes y a los sectores que mueven el país es una prioridad. Estas conversaciones nos permiten entender mejor sus necesidades y actuar con mayor enfoque y responsabilidad”, expresó Quiñones.

En cuanto a la reunión con los alcaldes, expuso que “los municipios son aliados clave en la operación del sistema eléctrico. Trabajar de la mano con los alcaldes nos permite coordinar mejor los proyectos, atender con mayor agilidad las necesidades de las comunidades y avanzar soluciones que tengan un impacto real en la vida diaria de las personas”.

Asimismo, como parte de este esfuerzo de colaboración con los sectores clave, el presidente de la Asociación de Industriales, Rafael Vélez Domínguez, destacó la importancia de estos espacios de intercambio.

“Agradecemos este espacio de diálogo con la CEO de LUMA, que nos permitió compartir de primera mano las necesidades del sector industrial. Para nosotros es clave contar con un sistema eléctrico confiable y predecible que apoye la continuidad de operaciones y el desarrollo económico. Reafirmamos nuestra disposición de colaborar con LUMA en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la estabilidad del servicio y aporten al crecimiento del país”, expresó Vélez Domínguez.

Como parte de esta agenda, la CEO también estará sosteniendo próximamente reuniones con miembros de la Asamblea Legislativa y jefes de agencias de la Rama Ejecutiva.

Estas reuniones forman parte de un esfuerzo continuo para fortalecer la coordinación entre LUMA y los distintos sectores del país, con el objetivo de responder de manera más efectiva a las necesidades de los 1.5 millones de clientes en Puerto Rico, se informó.