Con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos, mejorar el acceso a servicios, comercio, recreación, y fortalecer la economía local, los municipios de Vega Baja, Manatí y Barceloneta anunciaron oficialmente el lanzamiento de nuevas rutas de transporte colectivo que conectarán de manera directa estos tres municipios.

La iniciativa fue presentada en una conferencia de prensa conjunta en el Centro de Convenciones José Miguel Class de Manatí, donde los alcaldes firmaron el acuerdo y explicaron los detalles del proyecto.

La ruta incluirá una parada final estratégica en el Puerto Rico Premium Outlets de Barceloneta, uno de los principales centros comerciales de la región.

PUBLICIDAD

Con la inclusión del Puerto Rico Premium Outlets, Plaza Monte Real, el Hospital Manatí Medical Center, El Hospital Doctor’s Center de Manatí y los centros urbanos de los tres municipios los residentes de Vega Baja, Manatí y Barceloneta tendrán acceso directo a uno de los principales destinos comerciales y de servicios de la región, promoviendo el turismo local y la actividad económica. A esta conexión se suma el acuerdo de colaboración existente entre Vega Alta y Vega Baja que conecta el sistema de transporte de ambos municipios.

“Estas nuevas rutas representan un avance significativo para nuestros residentes. No solo mejoran la movilidad entre municipios, sino que también abren oportunidades económicas y recreativas. Ahora nuestros ciudadanos podrán llegar de manera directa a importantes centros comerciales y áreas de servicios, conectando nuestra comunidad de forma segura y eficiente”, expresó el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

Mientras, el alcalde de Manatí, José Sánchez, resaltó que “Con esta iniciativa fortalecemos la colaboración entre municipios y brindamos a nuestros ciudadanos un transporte confiable, seguro y accesible. La ruta permitirá a las familias, trabajadores y estudiantes desplazarse de manera más fácil, al tiempo que apoyamos el desarrollo económico y el comercio local”.

“Nos entusiasma trabajar junto a Vega Baja y Manatí para ofrecer a nuestros residentes y visitantes un acceso directo a nuestra ciudad. Esta ruta fortalece la integración entre nuestros pueblos, facilitando el transporte diario y contribuyendo al crecimiento económico de la región”, agregó, por su parte la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler.

Las nuevas rutas comenzarán operaciones el 1 de diciembre de 2025 y contarán con paradas estratégicas en puntos claves, incluyendo zonas residenciales y áreas comerciales . Los vehículos estarán equipados para garantizar comodidad, seguridad y eficiencia en cada viaje, siguiendo los lineamientos de la Federal Transit Administration (FTA). Con esta iniciativa, los municipios buscan mejorar la conectividad entre municipios, impulsar la economía local, facilitar el acceso a empleos y educación, y fomentar el uso del transporte público como alternativa sostenible y eficiente.