La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una nueva ley para que se incluya en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades escolares, proyectos y módulos que oriente a los alumnos respecto a las condiciones de salud o trastornos del desarrollo que podrían afectar su aprendizaje, como lo son las enfermedades crónicas.

La medida, presentada por varios senadores novoprogresistas, ayuda a promover una educación integral que fomente la prevención y la empatía; fortalece el sistema educativo al integrar educación en salud de forma estructurada, promueve la prevención de enfermedades y fomenta la inclusión de estudiantes con condiciones crónicas, se informó en comunicado de prensa.

Además, se informó que la gobernadora firmó ayer legislación que impone penas más severas contra el maltrato de animales.

Las enmiendas a la Ley 154-2008 (Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales) busca atemperar las penas de la ley especial al sistema de penas fijas establecido con la adopción de Código Penal del 2012. En la exposición de motivos de la medida se explica que “la revisión y actualización de las leyes penales especiales evitará decisiones inconsistentes en la aplicación e imposición de penas y asegurará que el sistema penal sea justo y equitativo para todos los ciudadanos”.