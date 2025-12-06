Los abonados de la planta de filtración Enrique Ortega, que se sirve del embalse La Plata, en Toa Alta, se podrían quedar sin agua potable o experimentar bajas presiones por un periodo de ocho horas desde mañana, domingo, hasta la madrugada del lunes.

En comunicado de prensa, el vicepresidente de Operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Ortiz Salgado, informó que la paralización de operaciones será “con el propósito de llevar a cabo trabajos operacionales necesarios para el funcionamiento de la instalación”.

Los trabajos programados, que forman parte del proyecto de rehabilitación de la planta de filtración (FAAST-25), se llevarán a cabo a partir de las 9:00 p.m. de mañana, domingo, hasta aproximadamente las 5:00 a.m. del lunes, 8 de diciembre.

Durante el periodo de intervención, la planta cesará operaciones para realizar trabajos de inspección de las compuertas existentes, evaluación de sus condiciones mecánicas para identificar piezas o equipos que requieran reemplazo e inspección de válvulas. También se realizarán labores de mantenimiento y reparación, como la limpieza de áreas y trabajos en la tubería de entrada hacia los mezcladores rápidos.

“Estas mejoras forman parte de nuestra responsabilidad en el mantenimiento y la modernización de las instalaciones que sirven a miles de familias. El cese de operaciones parcial permitirá atender componentes esenciales que requieren inspección profunda y reparación inmediata para garantizar la seguridad y eficiencia de la planta”, expresó Ortiz Salgado.

Estos trabajos se realizarán de forma simultánea para minimizar el tiempo fuera de operación. No obstante, el vicepresidente de Operaciones informó que los abonados que se suplen de este sistema, en los municipios de Bayamón y Toa Alta, al igual que sectores de San Juan, Guaynabo, Toa Baja, Naranjito, Corozal y Dorado, podrán experimentar bajas presiones hasta interrupciones en el servicio de agua potable, por lo que exhortó a la ciudadanía a abastecerse de agua de manera preventiva.

Como parte de los preparativos preventivos, la AAA se encuentra en comunicación con los alcaldes de los municipios afectados, su personal y demás funcionarios, con el fin de coordinar las acciones necesarias, garantizar el apoyo operacional y asegurar una respuesta efectiva durante el periodo de trabajos programados.