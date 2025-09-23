Auditores de la Oficina del Contralor llegaron en la mañana de este martes a Cataño a incautar computadoras, confirmó la contralora Yesmín Valdivieso.

Parte de la incautación se realizó en la oficina del alcalde y de varios de sus ayudantes, según se indicó a Primera Hora.

Cuando se le preguntó a Valdivieso el motivo de la incautación, señaló que “no puedo entrar en detalles”.

Precisó que la Oficina lleva varias investigaciones en curso que van desde la administración del convicto exalcalde, Félix “El Cano” Delgado, las elecciones, así como la presente administración del alcalde Julio Alicea Vasallo.

Este diario se comunicó con el portavoz de prensa de Cataño, Elliot Rivera, quien también confirmó la visita de auditores del Contralor al municipio. Informó que emitirán una declaraciones escritas.

Esta no es la primera vez que auditores del Contralor incauta documentos y equipos de Cataño. En septiembre de 2021 y en diciembre de 2024 también hubo intervenciones.