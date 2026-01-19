El Partido Popular Democrático (PPD) sumó al excomisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, a sus filas.

El anuncio lo hizo este lunes el presidente del PPD y comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, en compañía del abogado en una rueda de prensa en Santurce.

Fue el pasado 24 de marzo cuando Valentín renunció de manera “inmediata” a su posición como delegado del Consejo Nacional de MVC esa colectividad.

“Esta decisión responde al deseo de reenfocar mis esfuerzos y energías en continuar y ampliar mis proyectos profesionales y comunitarios desde donde seguiré trabajando por un mejor Puerto Rico, como siempre lo he hecho, incluso desde mucho antes de entrar en la política electoral”, dijo Valentín en aquel entonces en una carta que envió a la entonces coordinadora general del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, quien también dimitió al cargo en junio de 2025. Posteriormente, fue electa Eva Prados.

En conferencia de prensa, Valentín expresó que tuvo la oportunidad de reunirse en diciembre con Hernández, quien contestó sus inquietudes y encontró apertura para “aportar sus ideas” para lograr la “justicia social” desde la Pava.

El comisionado residente, por su parte, explicó que contar con Valentín en la colectividad lo obliga a analizar desde cuáles áreas pudieran utilizarse mejor sus talentos, pero no habló de alguna posición en específico.

“Las candidaturas no es tema en este momento para trabajarlo”, indicó, por su parte, el excomisionado electoral del MVC.

