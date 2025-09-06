En un mensaje colgado en sus redes sociales, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González expresó hoy su respaldo a las maniobras y la movilización militar en la isla, de cara a la escalada de las tensiones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, justificada en la lucha contra el narcotráfico.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, alimentando la delincuencia violenta en nuestras calles y poniendo en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de los Estados Unidos. Nos enorgullece apoyar las operaciones antinarcóticos de nuestra nación en el Caribe”, manifestó la gobernadora en una publicación en inglés en la red social Facebook.

PUBLICIDAD

Sin embargo, más temprano esta semana, González Colón rechazó que la presencia de efectivos militares en la Isla guardara alguna relación con el asedio al gobierno de Nicolás Maduro. ““Los efectivos que están en Puerto Rico están sobrevolando las áreas, estamos hablando de anfibios, aéreos y lo que estamos viendo es un movimiento de logística, entrenamientos que no conllevan el uso de municiones”, sostuvo en aquel momento la gobernadora, quien precisó que los acuerdos de colaboración alcanzados para esta activación militar en la Isla lo realizaron la Guardia Nacional y la Autoridad de los Puertos y aceptó que los acuerdos implican el recibo de dinero al fisco.

La semana pasada, González Colón se limitó a confirmar la llegada de equipo aéreo de la milicia estadounidense a aeropuertos de la Isla. “Me consta que se están viniendo distintos tipos de naves, helicópteros y aviones de índole militar a Puerto Rico en forma de tránsito”, indicó. Pero, aludió a que no había recibido ninguna carta o petición para realizar estos ejercicios militares en la Isla.

Hasta ahora se ha confirmado la movilización de barcos de guerra y unidades anfibias al área sur de la Isla, así como el envío de 10 aviones F-35, la aeronave más avanzada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a la Isla. Mientras, la prensa internacional ha reseñado que incluso se han visto aviones no tripulados, tipo “reaper”, en el área de Aguadilla.

La semana pasada, González Colón aseguró que unidades de los Navy Seals estarían realizando ejercicios también en el área de la antigua base naval Roosevelt Roads.