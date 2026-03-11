Personas interesadas en comprar su hogar podrán conocer los incentivos y ayudas disponibles a través del programa Pronto Pa’ Tu Casa durante un taller de orientación que se llevará a cabo este viernes, 13 de marzo de 2026, a las 5:30 p.m., en el Centro de Actividades del área recreativa Piscina de Olas, en el municipio de Añasco.

La actividad brindará información sobre los incentivos disponibles para facilitar la compra de vivienda, así como orientación sobre los requisitos, el proceso de solicitud y las alternativas de financiamiento disponibles a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).

El taller es coordinado por la representante del Distrito 18, Odalys González González, en colaboración con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, con el propósito de acercar a las comunidades información sobre programas que pueden ayudar a hacer realidad el sueño de tener un hogar.

PUBLICIDAD

Durante la actividad, personal de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda ofrecerá orientación directa y atenderá preguntas de las personas interesadas en conocer cómo pueden beneficiarse del programa.

González destacó la importancia de llevar este tipo de orientación directamente a las comunidades.

“Muchas personas desean comprar su hogar, pero desconocen que existen incentivos y programas diseñados precisamente para ayudarles en ese proceso. Nuestro interés es que más familias puedan conocer estas oportunidades y orientarse sobre cómo pueden beneficiarse”, expresó por escrito.

Las personas interesadas en adquirir su vivienda o en conocer más sobre los incentivos disponibles podrán recibir orientación directa del personal de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda durante el taller.