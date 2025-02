El Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), presidido por la gobernadora Jenniffer González Colón, determinó este viernes sacar a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessica Padilla Rivera, y presentar ante los comisionados electorales los nombres de los jueces que pudiesen ocupar la presidencia y la presidencia alterna del ente.

Es que Padilla Rivera, quien la semana pasada expresó su interés de permanecer en la CEE como presidenta alterna, no contó con el apoyo del liderato novoprogresista.

González Colón expresó, a su llegada a la sede del PNP, cuál es su posición sobre la presidenta interina de la CEE.

“No voy a evaluar (el desempeño de Padilla Rivera) todavía. El comisionado (Aníbal Vega Borges) nos hará un informe sobre desempeño. Pero, ciertamente, creo que debe regresar a la Judicatura”, sostuvo.

En conferencia de prensa, la también gobernadora detalló lo que se hará para seleccionar a los nuevos presidentes o presidentas.

“Discutimos en este Directorio, de manera por unanimidad, que debe haber un cambio en la CEE en términos de su presidencia. Así que vamos a estar discutiendo, someterle a nuestro comisionado electoral distintas alternativas de personas que pudieran ser recomendadas por el comisionado para que se discuta con el resto de los comisionados electorales, que es como manda la ley, que son los comisionados los que se pongan de acuerdo en proponer posibles presidentes de la CEE. Estamos sometiéndole varios nombres, nuestra colectividad al comisionado, para que él pueda discutirlo con el resto de los comisionados, qué es lo que corresponde. Eso debería estar ocurriendo ya a mediados del mes de febrero para que el comisionado pueda hacer lo propio en la CEE”, precisó.

Es el Código Electoral el que dispone que el partido en el poder tiene la potestad de presentar las alternativas de las personas que presidirían la CEE. Esta ley también mandata que las personas estén designadas como jueces.

Si los comisionados electorales no se ponen de acuerdo en nombrar al presidente y presidente alterno en un periodo de 30 días, entonces le corresponde a la gobernadora enviar los nombramientos a la Legislatura para ser confirmados, detalló el comisionado de la Palma.

El funcionario también reiteró que Padilla Rivera quedará fuera de la CEE, pues, la intención del PNP es presentar a los nombres para presidente y presidente alterno.

“La gobernadora va a someter los dos nombres, tanto el presidente como el alterno”, dejó claro Vega Borges.

Mientras, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, fue el que detalló la razón por la que Rivera Padilla no contó con el apoyo de los líderes estadistas.

“En términos generales, hubo una preocupación durante todo este tiempo, porque hubo falta de ligereza en la toma de decisiones en la CEE en el año eleccionario. La ejecución rápida y efectiva es vital para que el proceso fluya y corra de manera perfecta. Allí no se hicieron pruebas de las máquinas a tiempo, allí no se hicieron las prácticas correspondientes que había que hacerse para que no tuviésemos los problemas que más adelante surgieron. La toma de decisiones, por ejemplo, para escoger a la persona a cargo del escrutinio, eso tenía que hacerlo con tiempo. No lo hizo, lo hizo dos semanas después de las elecciones. Eso provocó que el escrutinio se atrasara de una manera bárbara, sin contar todas las determinaciones que se fueron tomando de día a día. La aprobación de reglamentos, pasaban semanas y meses, y los distintos reglamentos que se utilizan para los distintos eventos, no se aprobaban, entre muchas otras cosas. Ahora, recientemente, una decisión tan sencilla, cuando se hizo la corrección por cuánto fue que ganó la estadidad en la papeleta, todavía no se ha corregido en la página de la Comisión. Esas son decisiones sencillas, fáciles. Si en lo fácil no fue efectivo, imagínese en lo complicado y difícil”, sentenció el alcalde de Bayamón.

Explicó que el próximo presidente de la CEE tiene que tener experiencia administrativa.

Padilla Rivera quedó como presidenta interina de la CEE desde que Francisco Rosado Colomer tuvo que renunciar al cargo en julio de 2023, luego de la que el Senado no confirmara su renominación como juez.

El cargo oficial de Padilla Rivera es presidenta alterna.