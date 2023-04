El gobernador Pedro Pierluisi reafirmó hoy que no sólo prevalecería en una primaria interna contra por la gobernación contra la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sino en cualquier otra contienda que tuviera que enfrentar en su interés por permanecer al frente del país otro cuatrienio.

“Definitivamente. Estoy listo para cualquier contienda. No creo que esa primaria se va a dar, pero lo he dicho en muchas ocasiones, es importante que Puerto Rico tenga un gobernador por ocho años, por dos cuatrienios. Eso conlleva una estabilidad que es indispensable para el creimiento que estamos teniendo y queremos seguir teniendo. Esto no es personal”, sostuvo el primer mandatario a preguntas de si prevalecería en una contienda contra la también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

PUBLICIDAD

González ha dejado abiertas las puertas a potencial primaria por la gobernación, pero sigue sin confirmar si dará ese paso, aunque en los pasados meses ha celebrado múltiples actividades o conservatorios con servidores públicos. Ha sostenido, sin embargo, que, si tiene el respaldo del pueblo, “voy pa’lante”

“Sin duda alguna voy a permanecer en cualquier contienda, sea una primaria en mi partido, que no la veo venir, por cierto, pero si se diera prevalezo y, detinifitivamente, en la elección general. Y lo hago, no por ambición personal, porque ya soy gobernador…lo hago porque entiendo y estoy convencido que es lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico”, expuso.

“Pasaré el batón, pero pasaré el batón no en el 2024… el batón se va a pasar en cinco años, ocho meses y cuatro días más, así que tengan un poco de paciencia, que no se esmanden, eso ya está fríamente calculado, está visualizado con el mayor respeto y humildad. Eso ya es parte de un chip que está en mi computadora y voy a hacer todo lo que se tenga que hacer para que se logre”, insistió.

Pierluisi hizo sus expresiones, desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico donde participó de la convención de la Administración de Servicios Generales (ASG) “Puerto Rico Compra”, un espacio en el que los licitadores de gobierno presentaron sus productos y servicios a las entidades gubernamentales.

Más temprano, el primer mandatario –que hoy celebra sus 64 años- asistió también a la Cumbre de la Niñez Temprana de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), desde donde se ofrecieron talleres de capacitación a proveedores. “Las necesidades de la niñez en Puerto Rico son cambiantes y tuvimos unos desastres naturales y una pandemia y los impactó”, expuso Pierluisi.

De esta última actividad, dijo, participaron cerca de 2,500 proveedores que atienden a la niñez a través de centros de cuido privados y los centros Head Start y Early Head Start. “Esta probado que la intervención temprana, prácticamente, garantiza que ese niño y niña va a tener un mejor desempeño académico a partir de los grados primarios”, señaló el primer mandatario.