Compañeros demócratas están abandonando la campaña de Eric Swalwell para gobernador de California en masa después de que salieran a la luz las acusaciones de que agredió sexualmente a un ex miembro del personal, con un número cada vez mayor instando al congresista a abandonar la carrera y renunciar a su escaño en el Congreso.

Swalwell ha negado las acusaciones, de las que ha dicho que “son absolutamente falsas”. Salieron a la luz después de que se convirtiera en uno de los principales aspirantes en la carrera por la gobernación de California para sustituir al gobernador demócrata saliente Gavin Newsom.

Durante el fin de semana, cuando la campaña de Swalwell para gobernador ya se tambaleaba, los demócratas del Congreso empezaron a pedir su dimisión de la Cámara. Algunos incluso dijeron que apoyarían la rara medida de expulsarlo si se negaba a dar un paso al costado.

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Sus compañeros de California Reps. Jared Huffman, Ro Khanna y Sam Liccardo dijeron que Swalwell debería dimitir, al igual que los representantes Teresa Leger Fernández, de Nuevo México, y Pramila Jayapal, del estado de Washington. Teresa Leger Fernández, de Nuevo México, y Pramila Jayapal, del estado de Washington.

“No es una cuestión partidista”, dijo Jayapal el domingo. “Esto trasciende las líneas partidistas. Y es la depravación de la forma en que se ha tratado a las mujeres”.

La campaña del gobernador Swalwell no respondió inmediatamente a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.

Todo ello se suma a la creciente presión política sobre Swalwell, que ya ha visto cómo sus partidarios más prominentes, entre ellos el senador Adam Schiff y poderosos sindicatos, retiraban su apoyo y pedían su salida de la carrera. El representante Jimmy Gómez, demócrata de California, que ayudó a dirigir la campaña de Swalwell, dijo que iba a poner fin a su papel de inmediato.

Con el regreso de la Cámara a la sesión del martes, la cuestión de si expulsar a Swalwell podría llegar a un punto crítico rápidamente. La representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida, dijo el sábado que presentaría una moción para iniciar el proceso.

Las votaciones de expulsión en la Cámara son raras y requieren una mayoría de dos tercios, pero hay precedentes recientes de la adopción de esta medida. El republicano George Santos, de Nueva York, se convirtió en 2023 en el sexto miembro de la historia de la Cámara en ser expulsado por sus colegas por su conducta.

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Huffman, Jayapal y Leger Fernández dijeron que votarían para expulsar a Swalwell de la Cámara, aunque dijeron que también apoyarían la expulsión del representante Tony Gonzales, republicano de Texas, quien admitió un romance con un ex miembro del personal que más tarde murió por suicidio.

El representante republicano Byron Donalds de Florida, que está llevando a cabo su propia campaña para gobernador, dijo que tanto Swalwell como Gonzales “necesitan irse a casa” y que votaría para expulsarlos a ambos.

Khanna también se mostró partidario de que el Congreso actúe contra ambos legisladores.

“Así que depende de si está redactado de forma justa”, dijo Khanna. “Pero esto no debería tratarse de política. Cualquiera que abuse de chicas jóvenes y del personal no debería estar en el Congreso de Estados Unidos”.

El San Francisco Chronicle informó el viernes sobre las acusaciones de que Swalwell agredió sexualmente a una mujer en 2019 y 2024. La mujer dijo que no acudió a la policía en el momento de las agresiones porque temía que no la creyeran.

La mujer trabajaba para Swalwell cuando ocurrió el primer supuesto asalto en 2019, mientras que el asalto de 2024 supuestamente ocurrió en una gala benéfica, informó el Chronicle. En ambos casos, la mujer dijo que estaba demasiado intoxicada para consentir el sexo.

El periódico no dio el nombre de la mujer, y The Associated Press no ha podido verificar de forma independiente su relato e identidad. Su abogado declinó hacer comentarios.

El supuesto incidente de 2024 ocurrió en Nueva York, y la Fiscalía de Manhattan dijo el sábado que estaba investigando. Esa oficina instó a cualquier persona con conocimiento a ponerse en contacto con su división de víctimas especiales.

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Tras salir a la luz las acusaciones, Swalwell dijo el viernes en un vídeo en las redes sociales que pasaría el fin de semana con su familia y amigos y que compartiría una actualización “muy pronto.” No se presenta a la reelección para su escaño en la Cámara de Representantes.

“Estas acusaciones de agresión sexual son rotundamente falsas. Son absolutamente falsas. No sucedieron, nunca han sucedido, y las combatiré con todo lo que tengo”, dijo el congresista.

La representante demócrata Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes que sigue siendo una fuerza dominante en la política de California, dijo que las “graves acusaciones” deben ser investigadas. Dijo que habló con Swalwell y sugirió que se hiciera “fuera de una campaña para gobernador”.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, el neoyorquino Hakeem Jeffries, y su equipo directivo también pidieron una investigación y que Swalwell pusiera fin a su campaña para gobernador.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.