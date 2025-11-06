El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, junto a la delegación de la colectividad en la Legislatura, anunciaron la radicación de un grupo de medidas dirigidas a impulsar la implementación de un plan de salud universal.

Según expuso el excandidato a la gobernación, la actual crisis del sistema de salud en Puerto Rico atenta contra el bienestar y la vida de miles de puertorriqueños, por lo que urge la implementación de medidas que garanticen ese derecho de recibir atención médica necesaria.

“Hoy, anunciamos la radicación por parte de la delegación legislativa del PIP, tanto en Cámara como en Senado, de un grupo de medidas que buscan establecer con carácter de urgencia un Plan Universal de Salud que garantice el derecho a la salud para toda la población de Puerto Rico, indistintamente de su nivel socioeconómico, y que haga justicia a las cientos de miles de personas que, bajo gobiernos insensibles del PNP y PPD, han sido abandonadas y condenadas a su suerte al no poder acceder a una cubierta bajo el sistema actual”, expresó Dalmau Ramírez.

En conferencia de prensa los líderes del PIP precisaron que el grupo de medidas presentadas impulsa, entre otros aspectos, una transformación del actual sistema de salud mediante el establecimiento de un Seguro Nacional de Salud con cobertura universal bajo un modelo de pagador único centrado en la salud de los pacientes y no en el lucro de las aseguradoras.

Mediante dicho modelo, expresaron, se busca reformar el enfoque actual remediativo por uno preventivo a través de servicios de promoción de la salud, prevención primaria de enfermedades, atención primaria de la salud, e intervención efectiva e integral de los determinantes sociales de la salud. Con ello, la proposición legislativa del PIP, busca mejorar la calidad de salud de la población, así como la reducción en los gastos del gobierno.

“Nos enfrentamos a una crisis en el sistema de salud que, durante largos años, ha sufrido graves ineficiencias administrativas, mala distribución de los servicios; en el que las aseguradoras se apropian de millones de dólares al año, mientras los y las puertorriqueñas tienen que esperar meses por una cita, pagar precios elevados por medicamentos y servicios básicos. Un sistema de salud prácticamente inservible en detrimento de los pacientes y los proveedores de servicios. Este paquete de medidas busca garantizar el derecho a la salud para todos y todas, enfocado en la prevención”, expresó el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón.

Otro aspecto importante de la propuesta de salud del PIP, es la creación de la Cuenta Nacional de Salud que permitirá una mejor planificación y gestión de los sistemas de salud con el objetivo de tomar decisiones de política pública actualizadas e informadas.

“Con esta legislación, buscamos acabar con una visión de la salud inhumana, que provoca indignación porque somete, tanto a los pacientes como a los proveedores de servicios, particularmente a los proveedores de servicios suscritos al plan del gobierno, al abuso y tiranía de unas aseguradoras que han hecho de la salud un negocio, y controlan la provisión de servicios en función a sus intereses de lucro”, agregó Dalmau Ramírez.

Otra de las medidas presentadas por la delegación pipiola, establecería la Carta de Derechos de los profesionales de la enfermería con el fin de garantizar su bienestar y calidad de vida mediante condiciones de trabajo dignas.