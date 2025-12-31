La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Número 106 que valida la registración o licencia del vehículo en formato digital ante cualquier oficial de la Policía.

La resolución, de la autoría del representante Edgar Robles Rivera, ordena al comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, impartir instrucciones claras a todas las divisiones del cuerpo policiaco para que los agentes del orden público acepten como válida la licencia y el registro de vehículos en formato digital, según aparecen en la aplicación CESCO Digital.

Con esta acción, se uniforma el procedimiento en todo Puerto Rico, garantizando que los conductores puedan presentar su marbete y registro de manera virtual durante intervenciones en la vía pública, evitando confusiones, retrasos y situaciones innecesarias.

La medida reconoce, además, los avances tecnológicos promovidos por el Gobierno de Puerto Rico mediante la plataforma CESCO Digital, que permite a los ciudadanos acceder de forma segura y conveniente a su información vehicular, incluyendo el marbete digital, licencias de conducir e identificaciones móviles, así como su integración con Apple Wallet.

Asimismo, la resolución atiende la preocupación de numerosos conductores que, a pesar de cumplir con la ley, enfrentaban dificultades al presentar documentos en formato digital durante paradas de tránsito, debido a la falta de uniformidad en los procedimientos de aceptación.