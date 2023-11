Por tercer año consecutivo se identifica en Puerto Rico un alza en los casos de sífilis, una tendencia que se ve más marcada en hombres que, según entrevistas realizadas a los pacientes, tienen entre 20 a 29 años y prefieren el sexo casual y sin protección con personas desconocidas, que en muchas ocasiones conocen a través de redes sociales o aplicaciones de citas a ciegas.

Así lo explicó la Primera Oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán, al señalar que el análisis se hizo a través del Informe de Vigilancia de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en Puerto Rico que analiza la División de Epidemiología e Investigación de la agencia, cuyo último informe se publicó el pasado 17 de noviembre. El documento recoge datos de enero al 31 de octubre de 2023 y hace comparativas con los resultados epidemiológicos que datan desde los años pre pandemia hasta el presente (2018 a 2023).

“Se ha identificado un aumento de casos en sífilis y gonorrea en Estados Unidos y eso es algo que también hemos visto en Puerto Rico. El informe nos indica, por ejemplo, que este año, hasta el 31 de octubre se habían reportado 1,179 casos de sífilis. Eso básicamente, comparado con otros años antes de la pandemia refleja un aumento porque en promedio para esos periodos se registraban entre 850 a mil por año”, acotó Marzán, al agregar que en 2021 el total de casos fue 1,159 y el año pasado se reportaron 1,443.

De la totalidad de casos reportados este año, el 65.9% corresponde a hombres, en su mayoría del grupo demográfico de 20 a 29 años. Otro dato interesante es que la tendencia en aumento en contagios de sífilis entre el periodo pre pandemia y el actual también se refleja en el grupo pediátrico de 15 a 19 años, donde en promedio antes se reflejaban 40 0 50 casos y, ahora, se reportan 80.

Aunque la mayor incidencia de casos se registra en la región de salud metro (299 casos), es en la zona de Fajardo, particularmente en Vieques, donde actualmente se atiende un brote activo con 13 casos y la identificación de 24 contactos sexuales, como reportó este jueves El Nuevo Día.

Este brote en la Isla Nena, a la fecha, es el único que atiende Salud en Puerto Rico, confirmó Marzán, al reiterar que se activó un protocolo de orientación en la comunidad viequense a fin de frenar las infecciones. De hecho, este sábado habrá una actividad de apoyo donde se pretende concienciar sobre esta y otras ETS, incluido el VIH.

Por otro lado, en lo que va del 2023, no se han reportado casos de sífilis en Adjuntas, Culebra, Guánica, Jayuya, Las Marías y Peñuelas. De otra parte, se señala que los cinco municipios con la mayor incidencia de casos son San Juan (179 casos), Bayamón (87 casos), Carolina (66 casos), Caguas (55 casos) y Toa Baja (43 casos).

Perfil de la mayoría de pacientes

Otro aspecto que destaca el informe de vigilancia es que el 58.9% (392/665) de los hombres reportó tener sexo con otros hombres en los pasados 12 meses con respecto a la fecha de entrevista. Asimismo, 1 de cada 3 hombres reportó haber tenido sexo anónimo.

Con respecto a las mujeres, el 88.1% (303/344) reporto haber tenido sexo con hombres en los pasados 12 meses de su fecha de entrevista y el 4.1% (14/344) de las féminas indicó haber tenido sexo con otras mujeres. Asimismo, el 13.1% (45/344) dijo haber tenido sexo anónimo.

El intercambio de sexo por droga o dinero (sexo transaccional) y sexo con personas que se inyectan drogas (PWID, por sus siglas en inglés) es poco frecuente en ambos grupos.

“Hay varios factores que identifica el informe y algo que nos llama la atención son los casos de sífilis en los hombres, no solo porque muchos son del grupo de 20 a 29 años y eso nos ayuda a atar medidas de prevención sino por las prácticas sexuales identificadas. El sexo sin protección es el modo de transmisión primordial. Son personas que no utilizan condón y tampoco se hacen pruebas de rutina. Además, la mayoría de los casos reportados en este renglón de hombres, dicen haber conocido a sus parejas sexuales a través de internet. O sea, que es sexo anónimo con desconocidos”, subrayó la epidemióloga.

Enfatizó en el hecho de que las ETS tienen una gran carga de estigma social y para el Departamento de Salud es importante que la ciudadanía no se sienta señalada o criminalizada por sus prácticas sexuales. “Lo que queremos es que si tiene múltiples parejas y sexo sin protección, se hagan las pruebas periódicas de las enfermedades de transmisión sexual porque están en mayor riesgo de contagios. Además, es importante que sepan que una vez se identifican los casos se enlazan rápido a tratamiento”, explicó al agregar que una infección de sífilis no tratada puede culminar en muerte, aunque no es lo común.

Además, Marzán mostró preocupación por el riesgo potencial de que mujeres embarazadas transmitan la infección a sus bebés. “Actualmente, se han identificado 14 casos de sífilis congénita”, detalló la epidemióloga.

Los próximos pasos de la agencia serán enfatizar sobre la prevención de las ETS y se aprovechará el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el SIDA (1 de diciembre) para promover estrategias educativas para que la población conozca las enfermedades, sepa dónde puede hacerse las pruebas y conozcan los tratamientos vigentes. Este año, el evento magno se llevará a cabo en el Parque Central de San Juan bajo el lema “Vive sin tabú”.

“Durante todo el año ofrecemos clínicas a través de todas las regiones y también hay una línea telefónica para que las personas aclaren dudas sin el riesgo de sentirse juzgados”, acotó sobre la línea disponible a través del 787-765-1010.